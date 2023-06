Franz Eberhofer ist zurück im Ersten: Am Montag, 26.06.2023, läuft der Film „Kaiserschmarrndrama“. Darin ermittelt der Polizist in einem neuen Mordfall, allerdings ohne seinen Kollegen Rudi, der nach einem Unfall im Rollstuhl sitzt. Ausgerechnet dann gehören auch noch einige Freunde und Bekannte von Eberhofer zu den Hauptverdächtigen...

Worum geht es genau? Wer spielt mit? Und wo wurde gedreht? Alle Infos rund um den Krimi gibt es hier in der Übersicht.

„Kaiserschmarrndrama“: Sendetermine und Sendezeit

Der Film „Kaiserschmarrndrama“ lief bereits im August 2022 erstmals im Ersten. Jetzt zeigt der Sender den Krimi erneut zur Primetime um 20:15 Uhr. Anschließend wird er auch noch einmal wiederholt.

Die Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

Montag, 26.06.2023, um 20:15 Uhr

Dienstag, 27.06.2023, um 02:05 Uhr

Gibt es „Kaiserschmarrndrama“ in der ARD-Mediathek?

Wie gewohnt könnt ihr den Krimi in der ARD-Mediathek streamen. Dort ist „Kaiserschmarrndrama“ bereits ab dem 24.06.2023 online. Zudem steht der Film in der Mediathek auch nachträglich als Wiederholung einen Monat lang zur Verfügung.

Worum geht es in „Kaiserschmarrndrama“?

Die tiefenentspannten Tage auf dem Eberhofer-Hof sind endgültig gezählt: Durch einen Doppelhaus-Neubau soll das Idyll gründlich optimiert werden. Eberhofers Dauerfreundin Susi treibt – ausgerechnet zusammen mit Franz‘ verhasstem Bruder Leopold – den Bau voran, um die beiden Familien im Doppelhaushälften-Glück mit Gemeinschaftssauna zu vereinen. Neben Franz gehen auch seinem Papa diese Pläne ordentlich gegen den Strich und so protestiert er gegen die „Gentrifizierung seines Hofes“, indem er kurzerhand den Baukran besetzt.

Eberhofers einziger Ruhepol, sein Hund Ludwig, bereitet ihm wegen zunehmender Altersschwäche zudem Sorgen. Zum Glück erlöst bald ein neuer Fall den Polizisten Franz vom häuslichen Chaos. Die erschlagene Joggerin stellt sich als das dörfliche Webcam-Girl Simone heraus, die auch zwei von Eberhofers Freunden zu ihren Kunden zählte: den Metzger Simmerl und den stets liebestollen Heizungsinstallateur Flötzinger. Dieser hat gerade seine Affäre mit „der Beischl“ wieder neu entfacht, weshalb er nun in ständiger Angst vor deren Freund lebt, denn dieser ist Chef der örtlichen Rockerbande.

Der Fall Simone wäre eine gute Gelegenheit für den Einsatz des Dreamteams Eberhofer/Birkenberger, leider ist das bewährte Ermittler-Duo aber bei einem Autounfall in die Brüche gegangen. Na ja, gebrochen sind eigentlich nur ein paar Knochen von Rudi Birkenberger. Doch Rudi sitzt, obwohl er offiziell als geheilt gilt, weiterhin im Rollstuhl, gibt Franz die Schuld am Unfall und möchte jetzt auf dem Eberhofer-Hof rundum versorgt werden. Als schließlich eine zweite Leiche auftaucht, wird endlich auch Rudis Ehrgeiz geweckt, denn ausgerechnet der SOKO rund um Thin Lizzy will das Dreamteam auf keinen Fall das Feld überlassen.

Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel, M.) ermittelt in einem Mordfall. Plötzlich gehören einige seiner Bekannten zum Verdächtigenkreis.

Das ist der Trailer zum Film

Wer den Film noch nicht kennt, bekommt hier einen ersten Einblick:

Das ist die Besetzung von „Kaiserschmarrndrama“ im Überblick

In „Kaiserschmarrndrama“ können sich Fans der Krimi-Reihe auf zahlreiche bekannte Gesichter aus den vorigen Filmen freuen. Demgegenüber sind auch einige neue Darsteller am Start.

Die Besetzung des Spielfilms im Überblick:

Franz Eberhofer – Sebastian Bezzel

Rudi Birkenberger – Simon Schwarz

Susi – Lisa Maria Potthoff

Oma Eberhofer – Enzi Fuchs

Papa Eberhofer – Eisi Gulp

Leopold – Gerhard Wittmann

Flötzinger – Daniel Christensen

Frau Beischl – Maria Hofstätter

Simmerl – Stephan Zinner

Wolfi – Max Schmidt

Moratschek – Sigi Zimmerschied

Bürgermeister – Thomas Kügel

Max Simmerl – Ferdinand Hofer

Pathologe Günter – Michael Ostrowski

Thin Lizzy – Nora Waldstätten

Frau Kitzeder – Sarah Viktoria Frick

Herr Kitzeder – Thomas Mraz

Herr Anzengruber – Rüdiger Klink

Beischl Ehemann – Matthias Egersdörfer

Irek – Marek Fis

Herr Kessler – Franz Buchrieser

Baby Paul – Luis Sosnowski

Frau Anzengruber – Christine Neubauer

Tierärztin – Olivia Pascal

Arzt – Willy Astor

Wo wurde „Kaiserschmarrndrama“ gedreht?

„Kaiserschmarrndrama“ spielt, wie auch die vorigen Filme der Eberhofer-Krimi-Reihe, in dem fiktiven niederbayerische Dorf Niederkaltenkirchen. Gedreht wurde dafür in Frontenhausen im Landkreis Dingolfing-Landau. Einige Aufnahmen entstanden außerdem in der bayrischen Stadt Vilsbiburg, wo das Modehaus Haider für die Dreharbeiten in das Modehaus Anzengruber umgewandelt wurde. Doch auch München ist wieder als Filmset vertreten. Einzelne Szenen entstanden zum Beispiel im Perlacher Forst und im Schwabinger Krankenhaus.

Das ist die Eberhofer-Krimi-Reihe

Die Autorin Rita Falk ist die Schöpferin des bayrischen Örtchens Niederkaltenkirchen und seinem wichtigsten Ordnungshüter Franz Eberhofer. Die Provinzkrimis, von welchen bisher elf erschienen sind, sind deutschlandweit sehr beliebt und wurden bereits zahlreich verfilmt.

Die Romane im Überblick: