Es wurde bereits gemunkelt, jetzt ist es bestätigt: Jörg Pilawa wechselt nach 20 Jahren bei der ARD den Sender. In einer Pressekonferenz von Sat.1 am Montag, 10.01.2021, bestätigte Senderchef Daniel Rosemann den Neuzugang bzw. den Rückkehrer. Man plane ganz unterschiedliche Formate mit dem Moderator, kündigte er an.

Mit welcher Show Pilawa im Frühjahr an den Start geht und die Hintergründe zu seinem Wechsel, erfahrt ihr hier auf einen Blick.

Jörg Pilawa: Darum wechselt er zu Sat.1

Er galt seit Jahren als fester Bestandteil im Ersten. Doch nach 20 Jahren ist Schluss. Jörg Pilawa wechselt zum Jahresbeginn 2022 zu Sat.1 – zurück zu dem Sender, bei dem er von 1994 bis 2001 seine Karriere startete. Wieso wagt er diesen Schritt? „Ich musste mal wieder aus meiner Komfortzone raus. Ich habe über die Jahre gemerkt, dass man so in einer Mühle drin ist. Ich muss selbst anfangen zu ruckeln und mir einen Tritt geben“, erklärt Pilawa in der Pressekonferenz. Er habe richtig Lust, wieder ganz unterschiedliches Programm zu machen.

Über sein „Back to the roots“-Gehen sagt er außerdem mit einem Augenzwinkern: „Mein Zurückkommen ist auch ein Dankeschön an Sat.1, dass man mich damals nicht aus dem Programm genommen hat.“ Ein klares Ziel beim neuen, alten Sender hat Pilawa auch direkt: „2024 die Jubiläumssendung von Sat.1 zu moderieren.“ In besagtem Jahr feiert der Sender 40-jähriges Bestehen.

Jörg Pilawa startet mit „Quiz für Dich“ auf Sat.1

Das erste Format mit Jörg Pilawa soll im Frühjahr 2022 an den Start gehen. Dabei bleibt er zunächst seinem Genre treu. Das „Quiz für Dich“ überrascht Menschen, die täglich beruflich oder privat Außergewöhnliches leisten – und sich selbst wenig gönnen. In der neuen Sat.1-Show spielen zwei Promi-Duos im Studio für einen Kandidaten oder eine Kandidatin um möglichst viel Geld. Der Clou: Der Kandidat bzw. die Kandidatin ahnt nichts. Während die Stars gemeinsam versuchen die Gewinnsumme in die Höhe treiben, sitzt der- oder diejenige bei einer eingeweihten Person zu Hause. Erst wenn die Gewinnsumme feststeht, erscheint plötzlich Quizmaster Jörg Pilawa auf dem Bildschirm des Gastgebers und überrascht den Kandidaten bzw. die Kandidatin mit einem verdienten Geldsegen.

Jörg Pilawa im Steckbrief: Alter, Frau, Kinder, Instagram

Wie alt ist Jörg Pilawa eigentlich? Und hat er Familie? Die wichtigsten Fakten zum Moderator findet ihr hier auf einen Blick: