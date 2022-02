Im März geht es für Kino-Fans nach Ibiza: Die Komödie „JGA“ erzählt die Geschichte einer Mädels-Clique, die ursprünglich zu einem Junggesellinnenabschied auf die Balearen-Insel fliegen wollte. Als die Braut unerwartet schwanger wird, fliegen drei Freundinnen alleine – doch dann taucht ein Ex-Freund auf und der Trip nimmt eine ungeahnte Wendung...

Wann kommt der Film in die Kinos?

Worum geht es genau?

Welche Schauspieler sind im Cast?

Alle Infos rund um Kinostart, Handlung, Trailer und Besetzung findet ihr in diesem Artikel.

„JGA“ Film: Kinostart im März 2022

Wie so viele andere Filme hätte die Komödie schon im vergangenen Jahr in die Kinos kommen sollen. Nachdem der Release mehrfach verschoben wurde, steht der Kinostart für 2022 jetzt aber fix fest: „JGA“ läuft ab Donnerstag, 24.03.2022, in den deutschen Kinos.

„JGA“ Film: Handlung der Komödie

JGA – das sind Jasmin, Gina und Anna. Die Freundinnen hatten sich auf einen geplanten Ibiza-Trip gefreut, wo sie mal wieder einen Junggesellinnenabschied feiern wollten. Doch dieses Mal sagen nicht nur fast alle Freundinnen wegen ihrer Kinder ab, sondern sogar die Braut selbst, die jetzt auch schwanger ist.

Die drei übrig gebliebenen Singles halten trotzdem an ihrem Plan fest und fliegen nach Ibiza. Doch auf der Insel kommt es ganz anders als erwartet. Denn Jasmin läuft dort ausgerechnet ihrem nie vergessenen Ex-Freund in die Arme, der mit seiner Entourage ebenfalls JGA feiert. Um sich nicht die Blöße zu geben, spielt sie von da an die zukünftige Braut. So nehmen die Wirrungen ihren Lauf und Jasmins Reise zu sich selbst beginnt…

„JGA“ Film: Trailer deutsch

Einen Vorgeschmack darauf, wie die Freundinnen bei diesem Junggesellinnenabschied mit den Neuigkeiten umgehen, gibt der neue Trailer zum Film:

Youtube „JGA“ Film – Der neue Trailer 2022

„JGA“ Film: Besetzung

Einige der Schauspieler im Cast sind bereits aus anderen Filmen wie „Nightlife“ oder „Der Junge muss an die frische Luft“, sowie den Serien „Kudamm 56“ und „Türkisch für Anfänger“ bekannt.

Die Besetzung im Überblick:

Luise Heyer als Jasmin

Taneshia Abt als Anna

Teresa Rizos als Gina

Dimitrij Schaad als Tim

Trystan Pütter als Simon

Axel Stein als Stefan

Arnel Taci als Django

Julia Hartmann als Helena

Regisseur und Drehbuchautor Alireza Golafshan führte an der Seite vom Produzenten-Duo Wiedmann und Berg Regie.