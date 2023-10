Für ZDF-Zuschauer geht es ab sofort wieder „Jenseits der Spree“: Die dritte Staffel der beliebten Krimi-Reihe startet am Freitag, 13.10.2023. Das bedeutet, Jürgen Vogel ermittelt wieder als Robert Heffler in und um Berlin-Köpenick.

Wann laufen die neuen Folgen im TV? Gibt es die neue Staffel auch in der Mediathek? Welche Darsteller sind dabei? Alle Infos rund um die Ausstrahlung, Handlung und Besetzung und Co. bekommt ihr hier.

„Jenseits der Spree“: Sendetermine und Sendezeit von Staffel 3

Die neue Staffel umfasst sechs Folgen, die jede Woche am Freitag zur Primetime ausgestrahlt werden.

Die Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

Folge 1: 13.10.2023 um 20:15 Uhr

Folge 2: 20.10.2023 um 20:15 Uhr

Folge 3: 27.10.2023 um 20:15 Uhr

Folge 4: 03.11.2023 um 20:15 Uhr

Folge 5: 10.11.2023 um 20:15 Uhr

Folge 6: 17.11.2023 um 20:15 Uhr

Gibt es die neuen Folgen auch in der ZDF-Mediathek?

Wie bei Freitagskrimi-Reihen so üblich werden die einzelnen Folgen auch in der Mediathek veröffentlicht. Jeweils eine Woche vor der Ausstrahlung ab 10 Uhr sind die Episoden in der ZDF-Mediathek verfügbar. Dort kann man sie kostenlos online streamen.

Darum geht es in Staffel 3

In der dritten Staffel geht es erneut um unterschiedlichste Kriminalfälle, die es für die Ermittler im Kommissariat in Berlin-Köpenick zu lösen gilt. Robert Heffler und Mavi Neumann gehen das allerdings etwas anders an, als ihre Kollegen. Und auch im Privatleben gibt es so einiges, um das sich die beiden kümmern müssen ...

Die neuen Folgen im Episodenguide

Was in den einzelnen Folgen von Staffel 3 passiert, erfahrt ihr hier im Episodenguide.

Folge 1: „Du bist mein“

An einer Bushaltestelle wird die Auszubildende Annabelle vor einen fahrenden LKW gestoßen. Durch Zufall wird Roberts Tochter Emmi in dasselbe Krankenhaus eingeliefert, in dem das Mordopfer arbeitete. Vor Ort ermitteln Mavi und Robert und stoßen auf Hinweise, die auf einen Stalker hindeuten. Wurde Annabelle beschattet? Ist ihr Beobachter der Mörder?

Hatte das Opfer einen Stalker? Robert Heffler (Jürgen Vogel) findet in Annabelles Zimmer einen Brief, der darauf hindeutet.

© Foto: ZDF/Copyright Oliver Sander

Folge 2: „Melanie“

In einem Waldstück wird die 42-jährige Sina erschlagen aufgefunden. Die Ermittler finden heraus, dass die Dozentin für Informatik kurz vor ihrem Tod obszöne Audioaufnahmen angehört hatte, die ihren Chef und eine gewisse Melanie aufzeichnen. Beide geraten in das Visier von Robert und Mavi. Doch auch der Ex-Freund und ehemalige Student von Sina hat ein Motiv…

Robert Heffler (Jürgen Vogel, M.) und Mavi Neumann (Aybi Era) benötigen bei den Ermittlungen die Hilfe von Sinas Bruder André Priemke (Paul Jumin Hoffmann).

© Foto: ZDF/Oliver Feist

Folge 3: „In den Flammen“

Auf der Spree wird ein brennendes Boot gesichtet. Darauf wird eine verbrannte Leiche gefunden, doch das Opfer ist zunächst unbekannt. Eine Spur führt Robert und Mavi in eine Notunterkunft. Sie finden heraus, dass es sich beim Toten um den Obdachlosen Peter handelt, der seinen 15-jährigen Sohn Richy hinterlässt. Der junge Mechaniker Sam, der sich um Richy kümmert, erscheint den Ermittlern verdächtig. Oder war es doch Restaurantbesitzer Bruno, der Peter als Koch beschäftigte?

Hauptkommissarin Mavi Neumann (Aybi Era, 2.v.l.) und Hauptkommissar Robert Heffler (Jürgen Vogel) müssen herausfinden, um wen es sich bei der Leiche handelt.

© Foto: ZDF/Oliver Feist

Folge 4: „Einsam sterben“

Robert und Mavi werden zu einem Autounfall gerufen. Am Tatort stellt sich schnell heraus, dass es kein Unfall war. Das Opfer heißt Thomas Bülow, der bald Vater geworden wäre. War es sein Beruf als Erbenermittler, der ihm das Leben kostete? Der Barkeeper Eckhard Jablonski bedrohte Bülow kurz vor dessen Tod und ist damit hochverdächtig. Doch die Ermittlungen wenden sich in eine ganz neue Richtung, als sich Hinweise auf weitere Personen in Gefahr verdichten.

Robert Heffler (Jürgen Vogel, l.) und Mavi Neumann (Aybi Era, M.) lassen sich von Pathologin Veronika Schäfer (Anne Müller) schildern, worauf die Verletzungen des Opfers hindeuten. Wie kam es zum scheinbaren Unfall?

© Foto: ZDF/Oliver Feist

Folge 5: „Spurlos“

Auf das Kommissariat in Berlin-Köpenick kommt die verzweifelte Margot Ahrens, die ihre vermisste Tochter Diana für tot hält. Zunächst glauben Robert und Mavi an eine harmlose Aufklärung des Verschwindens, doch die Beweise für den Tod der jungen Frau verdichten sich. Die Lösung des Falls scheint in der Familie Ahrens zu liegen, und Dianas Schwager Oliver gehört zu den Hauptverdächtigen. Wollte der Mann ihrer Schwester vertuschen, dass Diana und er eine Affäre hatten?

Oliver Matuschek (Peter Fieseler, l.) bekommt es mit der Angst zu tun. Was hat sein Vater Bertram (Peter Kremer) der Polizei verraten?

© Foto: ZDF/Christiane Pausch

Folge 6: „Adrenalin“

Die Ermittler werden an einen Tatort im leerstehenden Gefängnis in Köpenick gerufen. Zu Tode gekommen ist kein Krimineller, sondern der Physiklehrer Torben Fendrig. Der frisch gebackene Millionenerbe könnte das Opfer einer schief gegangenen Lösegelderpressung sein. War es seine Ehefrau Marina, die eine Scheidung verhindern wollte? Oder haben seine Schüler etwas mit der Tat zu tun? Spuren führen Robert und Mavi in die „Roofer-Szene“, die nachts auf Berliner Dächern zu finden ist. Doch was hat Torben Fendrig damit am Hut?

Sicherheitsmann Peter Reiners (Jörg Westphal) entdeckt im Köpenicker Gefängnis die Leiche des Physiklehrers.

© Foto: ZDF/Christiane Pausch

Die Darsteller von Staffel 3 im Überblick

Einige bekannte Gesichter aus den ersten beiden Staffeln sehen wir auch in Staffel 3 von „Jenseits der Spree“ wieder. Erneut wird die Kommissarin an der Seite von Jürgen Vogel von Aybi Era gespielt. Der Cast bekommt pro Folge allerdings auch Zuwachs. Hier findet ihr einige der Darsteller:

Rolle – Schauspieler

Robert Heffler – Jürgen Vogel

Mavi Neumann – Aybi Era

Katharina Koblinski – Elisabeth Baulitz

Stella Heffler – Luna Jordan

Simon Asmus – Oleg Tikhomirov

Carlotta Heffler – Lea Zoe Voss

Peter – Thomas Gerber

Zoe Bagesi – Déborah Jo

Yannis Kuhlow – Liliom Lewald

Dr. Marcus Wolf – Johannes Kühn

Spusi Josefa Arnheimer – Ceci Chuh

Veronica Schäfer – Anne Müller

Annabelle Schutt – Nhung Hong

Jule Bokowski – Michaela Winterstein

Pflegerin Ruth – Petra Hartung

Lars Hildebrandt – Nikolay Sidorenko

Lisa Dernbach – Lena Schmidtke

Sina – Kotti Yun

Wo wird „Jenseits der Spree“ gedreht?

Der Name der Krimi-Serie verrät bereits den Drehort: In Berlin und Umgebung fanden die Dreharbeiten zu „Jenseits der Spree“ statt. Dabei wurden einige Filmszenen tatsächlich auch in Köpenick gedreht. Ebenfalls boten die Ufer der Spree eine einladende Kulisse.