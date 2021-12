Im Dezember laufen wie jedes Jahr einige Sendungen mit Jahresrückblicken im TV. Ob witzig oder emotional – auch dieses Jahr ist wieder alles dabei. 2021 stand im Zeichen der Corona-Pandemie und es gab eine Flutkatastrophe mit verheerenden Folgen – aber: dabei kamen auch neue Helden zum Vorschein. All das und mehr zeigen die großen TV-Bilder am 30. Dezember, an Silvester und Neujahr.

Welche Sender zeigen Jahresrückblicke im TV? Wann kommen die Rückblicke am 30. und 31. Dezember? Dieter Nuhr, Galileo und Co. mit Sendezeiten im Überblick.

Jahresrückblicke 2021 im TV: Sendetermine an Silvester und Neujahr

Hier sind die Jahresrückblicke der Sender an Silvester (31.12.). Aber auch einen Tag vorher, am 30. Dezember 2021, haben einige Sender Rückblicke im TV-Programm. Der Überblick:

„Adieu – Menschen die wir nicht vergessen“, 30.12.2021, 17.10 Uhr im ZDF

„Galileo Big Pictures – Die Bilder des Jahres“, 30.12.2021, 20.15 Uhr bei ProSieben

„TILT 2021 – der Jahresrückblick“ mit Urban Priol, 30.12.2021, 20.15 Uhr bei 3sat

„Pufpaffs Happy Hour – Best of 2021“, 30.12.2021, 21.45 Uhr bei 3sat

„Deckel drauf – 2021“ mit Fabian Köster und Lutz van der Horst, 31.12.2021, 19.25 Uhr im ZDF

Jahresrückblick im ZDF: Das Programm am 30. und 31.12.2021

Am 30.12.21 läuft im ZDF: „Adieu – Menschen die wir nicht vergessen“. Um 17.10 Uhr geht der Rückblick los. Am Silvesterabend hat das ZDF am 31 Dezember um 19.25 Uhr mit „Deckel drauf – 2021“ auch noch einen Comedy-Jahresrückblick mit Fabian Köster und Lutz van der Horst im Programm.

Dieter Nuhr Jahresrückblick 2021: Mediathek, Wiederholung und Stream

In der ARD ist jedes Jahr traditionell Dieter Nuhr mit dem Jahresrückblick dran. Dieses Jahr „bemerkenswert unsachlich“, schreibt das Erste zur Sendung. „Jogi Löw und Angela Merkel verlassen das sinkende Schiff. Beide hinterlassen Baustellen“, stand in der Ankündigung. Der Rückblick wurde bereits am 21.12.21 (21.45 Uhr, ARD) ausgestrahlt. Hier in der ARD-Mediathek gibt’s die Wiederholung im Stream.

„Galileo Big Pictures“ Jahresrückblick 2021: Sendezeiten auf ProSieben

Aiman Abdallah präsentiert die Geschichten der 50 spannendsten, spektakulärsten und emotionalsten Momentaufnahmen des Jahres 2021 – am 30. Dezember, um 20:15 Uhr, bei Eine verheerende Flutkatastrophe fordert mehr als 180 Menschenleben in Deutschland, Polizist Eugene Goodman wird zum Helden beim Sturm aufs Kapitol, und ein altes Seemannslied macht einen schottischen Postboten zum Chartstürmer. All diese Bilder werden der Welt noch lange in Erinnerung bleiben.präsentiert die Geschichten der 50 spannendsten, spektakulärsten und emotionalsten Momentaufnahmen des Jahres 2021 – am 30. Dezember, um 20:15 Uhr, bei „Galileo Big Pictures“ auf ProSieben.

Jahresrückblick bei 3sat: Puffpaff und Priol im TV

Auf 3sat laufen am 30.12.21 gleich zwei Jahresrückblicke im TV: „TILT 2021 – der Jahresrückblick“ mit Urban Priol, kommt um 20.15 Uhr. Im Anschluss zeigt der Sender „Pufpaffs Happy Hour – Best of 2021“ um 21.45 Uhr bei 3sat.