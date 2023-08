Die Ironman-Weltmeisterschaften 70.3 werden in diesem Jahr in Lahti (Finnland) ausgetragen. Am 26. August gehen die Frauen an den Start, während einen Tag später, am 27. August, die Männer um den WM-Titel in der Mitteldistanz kämpfen. Neben über 5.000 Amateur-Triathleten nehmen auch über 120 Profi-Athleten teil.

Die Bezeichnung 70.3 für diese Triathlon-Distanz leitet sich aus der Bezeichnung für die Langdistanz-Triathlon-Wettkämpfe bzw. deren spezifischen Distanz von 3,862 km (2,4 Meilen) Schwimmen, 180,246 km (112 Meilen) Radfahren und einem Marathonlauf über 42,195 km (26,219 Meilen), also insgesamt 140,6 Meilen (Ironman-Distanz) ab. Die Hälfte hiervon sind 70,3 Meilen, weshalb der Veranstalter Ironman seine Mitteldistanzrennen Ironman 70.3 nennt.

Ironman WM 70.3 2023 in Lahti – Alle Infos zum Triathlon-Event bekommt ihr hier im Überblick.

Ironman-WM 2023 in Lahti: Start, Zeitplan & Programm des Triathlons

Mit seiner grünen, unberührten Natur und seiner einzigartigen Lage als nördlichste Destination der Ironman 70.3-Strecke bietet Lahti den Athleten ein einzigartiges Erlebnis. Da Lahti eines der flachsten Länder Europas ist, können sich die Athleten auf eine flache und schnelle Strecke einstellen, wenn sie um den Meistertitel kämpfen.

Der Wettbewerb findet an zwei Tagen statt. Während die Frauen am Samstag an den Start gehen, sind die Männer am Sonntag an der Reihe.

Der Zeitplan der Ironman-WM 70.3 in Lahti im Überblick:

Samstag, 26. August:

06:30 Uhr (MESZ): Start Profi-Frauen

06:32 Uhr: Start Paratriathleten Frauen

ab 06:40 Uhr: Start in Wellen: alle Frauen-Altersklassen

Sonntag, 27. August:

06:30 Uhr (MESZ): Start Profi-Männer

06:32 Uhr: Start Paratriathleten Männer

ab 06:40 Uhr: Start in Wellen: alle Männer-Altersklassen

Der norwegische Iromman-Weltmeister Kristian Blummenfelt ist auch in diesem Jahr auf der Mitteldistanz der große Favorit auf den Titel.

© Foto: Hannibal Hanschke/dpa

Ironman 70.3 in Lahti 2023 Übertragung: So seht ihr die WM live im TV & Stream

Stream ist kostenlos. Leider wird die Ironman-Weltmeisterschaft in Lahti nicht im Free-TV übertragen. Wer das Triathlon-Event live verfolgen möchte, kann dies lediglich über watchoutsideonline.com an beiden Wettkampftagen ab 6 Uhr MESZ tun. Der

Strecke der Ironman-WM in Lahti: So verläuft der Triathlon

Die Strecke ist weitgehend flach und lässt bei moderaten Temperaturen auf schnelle Zeiten der Profis hoffen. Das Schwimmen erstreckt sich über eine Strecke von 1,9 Kilometern im Vesijärvi-See-Hafen. Danach führt die Radstrecke über eine einzige 90 Kilometer lange Runde durch die malerische finnische Landschaft, bei der insgesamt 417 Höhenmeter bewältigt werden müssen. Der abschließende Halbmarathon erstreckt sich über zwei Runden, die durch das Lahti-Stadion und entlang des Seeufers führen, wobei auf den 21,1 Laufkilometern insgesamt 198 Höhenmeter zu bewältigen sind.

Deutsche Teilnehmer und Favoriten beim Ironman 70.3 in Lahti

Im Frauen-Wettbewerb zählt die deutsche Laura Philipp gemeinsam mit Taylor Knibb (USA) und Daniela Ryf (Schweiz) zu den Topfavoritinnen. Die Deutsche gehört zu den besten Triathletinnen der Welt auf der Mitteldistanz. Außerdem nehmen aus deutscher Sicht mit Anne Reischmann, Caroline Pohle, Laura Jansen und Lisa Gerß weitere Profi-Athletinnen teil. Ihnen werden jedoch nur marginale Siegchancen zugerechnet.

Bei den Herren lasten die Hoffnungen aus deutscher Sicht auf Justus Nieschlag, dessen Form aufgrund einer längeren Verletzungspause jedoch noch unsicher ist. Außerdem werden Jan Stratmann, Maximilian Sperl, Rico Bogen und Nicolas Mann als potenzielle Kandidaten für die Top Ten betrachtet. Darüber hinaus werden in Finnland Franz Löschke und Jonas Hoffmann am Profi-Rennen teilnehmen. Ein Sieg eines deutschen Triathleten ist beim Herren -Wettbewerb jedoch eher unwahrscheinlich. Zu den Topfavoriten zählen Kristian Blummenfelt (Norwegen), Ben Kanute (USA), Sam Long (USA) und Gustav Iden (Norwegen).