Die Ironman-Weltmeisterschaften der Frauen werden in diesem Jahr auf der Langdistanz wieder auf Hawaii (USA) ausgetragen. Am 26. August gehen die Frauen an den Start, während die Männer bereits im September den WM-Titel auf der Langdistanz in Nizza ausgetragen haben. Neben Tausenden Amateur-Triathleten gehen 55 Profi-Athletinnen an den Start.

Über 3,862 km Schwimmen, 180,246 km Radfahren und einem Marathonlauf über 42,195 km kämpfen die weltbesten Triathletinnen um den WM-Titel.

Ironman WM 2023 der Frauen auf Hawaii – Alle Infos zum Triathlon-Event bekommt ihr hier im Überblick.

Ironman-WM 2023 auf Hawaii: Start, Zeitplan & Programm des Triathlons

Der Ironman auf Hawaii, der allgemein als der härteste Triathlon der Welt gilt, erfährt in diesem Jahr eine bedeutende Änderung. Die Weltmeisterschaften auf der US-Insel wird in diesem Jahre ohne männliche Athleten ausgetragen. Dieser Schritt wurde aufgrund des stetigen Anstiegs der Teilnehmerzahl in den letzten Jahren unternommen. Um zu verhindern, dass das Event auf Hawaii über mehrere Tage aufgeteilt werden muss, haben die männlichen Athleten bereits am 10. September an der Ironman-Weltmeisterschaft in Nizza teilgenommen.

Die Frauen werden wie gewohnt am 14. Oktober in Kailua-Kona antreten. Um 18:25 Uhr (MESZ) gehen die Profi-Frauen an den Start.

Die Amerikanerin Chelsea Sodaro gewinnt den WM-Titel auf Hawaii im vergangenen Jahr.

© Foto: David Pintens/dpa

Ironman-WM 2023 Übertragung: So seht ihr die WM live im TV & Stream

Für Triathlon-Fans gibt es tolle Nachrichten. Das Rennen wird sowohl im linearen Free-TV als auch im kostenlosen Livestream gezeigt. Die Ironman-Weltmeisterschaft 2023 läuft beim öffentlich-rechtlichen Sender hr am Samstagabend zwischen 18:15 Uhr und 19:30 Uhr sowie von 21:45 Uhr bis 03:45 Uhr. Das gesamte Rennen kann außerdem auf sportschau.de verfolgt werden, und es steht auch ein Live-Stream auf YouTube zur Verfügung.

Strecke der Ironman-WM auf Hawaii: So verläuft der Triathlon

Der Tag startet für alle Athletinnen mit einer 3,8 Kilometer langen Schwimmetappe in der Kailua Bay. Die Schwimmstrecke ist unkompliziert gestaltet: Nach dem Start schwimmen die Teilnehmerinnen etwa 1.900 Meter parallel zur Küste, passieren eine Wendeboje und kehren dann zum Ausgangspunkt zurück.

Die Radstrecke birgt, zumindest was den Streckenverlauf betrifft, keine besonderen Schwierigkeiten. Nach dem Verlassen der Wechselzone führt die Strecke zunächst kurz über die Palani Road und den Kuakini Highway zu einem Wendepunkt und wieder zurück. Anschließend biegen die Athletinnen von der Palani Road links auf das Herzstück der Strecke ab: den Queen Kaahumanu Highway, auch bekannt als Queen K Highway. Dieser wird fortlaufend befahren, ohne Abweichungen. Das nächste Ziel liegt am nördlichen Wendepunkt in Hawi, kurz vor Kilometer 100. Hier erwartet die Athletinnen der einzige längere Anstieg, ansonsten ist die Strecke eher als hügelig zu beschreiben. Insgesamt sind auf den 180,2 Kilometern 1.772 Höhenmeter zu bewältigen.

Auch beim abschließenden Marathon ist der Queen K Highway fast immer präsent. Die Athletinnen laufen zunächst auf dem Alii Drive in südlicher Richtung und dann auf dem Highway in Richtung Flughafen. Auf dem Weg dorthin biegen sie kurz nach der Halbmarathonmarke in das berühmte Energy Lab ein, wo bereits mehrere rennentscheidende Momente stattgefunden haben. Zurück in Kona dürfen sie schließlich nach rechts auf die Zielgerade einbiegen.

Deutsche Teilnehmerinnen und Favoritinnen beim Ironman auf Hawaii

Die Startliste der Profi-Athletinnen umfasst 55 Teilnehmerinnen, von denen jedoch keine als eindeutige Favoritin ins Rennen geht. Es gibt jedoch eine Handvoll Sportlerinnen, die für den Sieg oder das Podium infrage kommen. Aus deutscher Sicht sind die beiden Triathletinnen Anne Haug und Laura Philipp die vielversprechendsten Athletinnen. Allerdings zählen Taylor Knibb, Daniela Ryf, Lucy Charles-Barclay und Vorjahressiegerin Chelsea Sodaro zu den klaren Favoritinnen.

Neben Anne Haug und Laura Philipp sind auf der Startliste fünf weitere deutsche Athletinnen verzeichnet: Daniela Bleymehl, Svenja Thoes, Laura Zimmermann, Laura Jansen und Leonie Konczalla.