Sex, Liebeskummer und Beziehungen – das Leben in den Zwanzigern. Die neue Impro-Comedyserie „INTIMATE.“ begleitet fünf Jungs, die zwischen jung bleiben und erwachsen werden feststecken. Nachdem die Serie bereits auf Joyn+ verfügbar ist, wird sie nun auch im Free-TV ausgestrahlt.

Sendeterminen bis hin zur Besetzung der neuen Serie der Macher von Was ihr von denbis hin zurder neuen Serie der Macher von „Die Discounter“ wissen müsst, erfahrt ihr hier.

„Intimate“: Sendetermine und Sendezeit auf ProSieben

ProSieben zeigt „INTIMATE.“ ab Dienstag, 04.04.2023, wöchentlich jeweils in Doppelfolgen ab 23:30 Uhr. Insgesamt umfasst die Impro-Comedyserie acht Folgen.

Die (voraussichtlichen) Sendetermine und Sendezeiten im Überblick:

Folge 1: Dienstag, 04.04.2023, um 23:30 Uhr

Folge 2: Mittwoch, 05.04.2023, um 00:05 Uhr

Folge 3: Dienstag, 11.04.2023, um 23:30 Uhr

Folge 4: Mittwoch, 12.04.2023, um 00:05 Uhr

Folge 5: Dienstag, 18.04.2023, um 23:30 Uhr

Folge 6: Mittwoch, 19.04.2023, um 00:05 Uhr

Folge 7: Dienstag, 25.04.2023, um 23:30 Uhr

Folge 8: Mittwoch, 26.04.2023, um 00:05 Uhr

„Intimate“ im Stream: Sendetermine auf Joyn

Für „INTIMATE.“ gilt online first: Die Serie steht bereits vor der TV-Ausstrahlung als Stream zur Verfügung. Seit dem 24.03.2023 werden auf Joyn PLUS+ wöchentlich zwei neue Folgen veröffentlicht. Allerdings benötigt man zum Abruf ein kostenpflichtiges Abonnement.

Die Joyn-Sendetermine im Überblick:

Folge 1 und 2: Freitag, 24.03.2023

Folge 3 und 4: Freitag, 31.03.2023

Folge 5 und 6: Freitag, 07.04.2023

Folge 7 und 8: Freitag, 14.04.2023

Darum geht es in „Intimate“

„INTIMATE.“ wurde inspiriert von der erfolgreichen Serie „jerks.“ und von den Machern von „Die Discounter“ umgesetzt. Es geht um fünf junge Männer, die irgendwo zwischen jung bleiben und erwachsen werden feststecken. Die Zuschauer begleiten die Jungs durch ihren Alltag und gucken ihnen dabei zu, wie sie zwar alles richtig machen wollen, aber immer wieder scheitern. In der Serie gibt es unzählige Kurztrips verhinderter Helden zu sehen, die nie wissen, wie und wo ihre Geschichten enden. Dabei kommt es bei der Impro-Comedyserie vor allem auf die intimen Momente an, die hinter geschlossenen Türen passieren. „INTIMATE.“ zeigt die Reise des Erwachsenwerdens mit all seinen Höhen und Tiefen.

Was passiert eigentlich im Leben von jungen Männern Anfang 20? In „INTIMATE“ bieten unter anderem Leo Fuchs, Emil Belton, Bruno Alexander und Oskar Belton eine Antwort auf diese Frage.

© Foto: Joyn/ProSieben / Christoph Köstlin

„Intimate“: Die Serie im Episodenguide

Worum es in den einzelnen Folgen der Serie geht, erfahrt ihr im Episodenguide:

Folge 1: „Krugkoppelbrücke“

Emil will seine Ex-Freundin Marie zurückerobern und täuscht mithilfe von Max seinen eigenen Tod vor. Oskar und Bruno tun sich schwer damit, ihren Text für eine Vorabendserie auswendig zu lernen und ziehen damit den Zorn von Hauptdarsteller Roland Moeller auf sich. Gleichzeitig muss Leo seinen Freund Florian davon abhalten, in eine WG mit Leos letztem Seitensprung zu ziehen.

Folge 2: „Doppeldate“

Bruno lernt die deutlich ältere Alice in der Sauna kennen und ist direkt schockverliebt. Max und seine Freundin Isabella wollen neuen Schwung in ihr Sexleben bringen, doch die sexuellen Fantasien der beiden gehen weit auseinander. Leo muss notgedrungen seinen Freund Florian bei sich einziehen lassen und probiert alles, um ihn wieder loszuwerden. Währenddessen haben Oskar und Emil ein Date, das furchtbar in die Hose geht.

Folge 3: „Grüne Jugend“

Max geht mit einem cholerischen Investor im Fitnessstudio trainieren, um ihn von einer Investition in sein Start-Up zu überzeugen. Bruno und Emil beteiligen sich an einer Protestaktion von Klimaaktivisten und ketten sich an Bäume, allerdings nur um Mädchen kennenzulernen. Gleichzeitig muss sich Oskar um den seltsamen Nachbarsjungen kümmern und findet Interesse an dessen Freundin. Leos Freund zwingt ihn, sich einem Check-up beim Arzt zu unterziehen: mit tragischer Diagnose.

Folge 4: „Sexszene“

Leo geht seinem Freund Florian erneut fremd und verstrickt sich in einer Notlüge. Max‘ Klamottenlabel droht zu floppen. Um ihn aufzumuntern, überredet Emil ihn zu einer illegalen Sprayaktion, die mächtig schiefgeht. Bruno trifft seine deutlich ältere Saunabekanntschaft wieder und muss feststellen, dass ihr Ehemann kein Unbekannter ist. Oskar dreht eine Sexszene und lässt sich dabei ein kleines bisschen zu sehr gehen.

Folge 5: „Herpes“

Oskar hat Herpes, was bedeutet, dass er nicht zu seinem geplanten Dreh gehen kann. Sein Zwilling Emil muss ihn ersetzen und blüht richtig auf. Währenddessen trifft Oskar auf Emils Ex-Marie. Auch Max wird überrascht: Isabella schlägt ihm eine offene Beziehung vor. Gleichzeitig muss Leo einen neuen Pass beantragen und macht sich auf eine Reise durch Hamburgs Ämter.

Folge 6: „Doppeldate“

Das Liebesleben von Bruno nimmt Fahrt auf. Er lernt die etwas ältere Alice kennen. Für ihn ist es Liebe auf den ersten Blick. Max und Isabella wollen ihr Sexleben aufbessern, doch die Fantasien der beiden gehen weit auseinander. Leo lässt seinen Freund Florian bei sich einziehen, doch diese Entscheidung bereut er schon bald. Er versucht, ihn so schnell wie möglich loszuwerden. Außerdem haben Oskar und Emil ein Horror-Date.

(Wir ergänzen diese Liste fortlaufend.)

Welche FSK hat die Serie?

Der erste Satz, mit dem ProSieben die neue Serie beschreibt, lautet: „Nicht jugendfrei ab Szene eins: ein flotter Dreier, Liebeskummer, Seitensprünge, ein Umschnall-Dildo und Spanner in der Sauna.“ Tatsächlich wirkt es so, als mache „INTIMATE.“ vor nichts Halt. Die Altersbeschränkung der Serie wirkt dennoch nicht allzu streng. Joyn hat eine FSK12 angegeben. Somit sollte die Serie erst ab 12 Jahren geguckt werden.

Das ist der Trailer zu „Intimate“

Joyn vor Start veröffentlicht hat. Für einen ersten Einblick in die Serie findet ihr hier den offiziellen Trailer , denvor Start veröffentlicht hat.

Die Besetzung von „Intimate“ im Überblick

Die Mitglieder der Produktionsfirma „Kleine Brüder“, die auch hinter der erfolgreichen Serie „Die Discounter“ steckt, bilden den Hauptcast von „INTIMATE.“ Die fünf jungen Männer werden in ihrer neuen Serie von verschiedenen Nebendarstellern unterstützt.

Hier seht ihr die Besetzung der Hauptrollen im Überblick:

Bruno Alexander als Bruno

Emil Belton als Emil

Oskar Belton als Oskar

Max Mattis als Max

Leo Fuchs als Leo

Weitere Darsteller:

Valerie Stoll als Isabella

Franziska Brandmeier als Marie

Lukas von Horbatschewsky als Florian

Robert Wilde als Felix

Heino Ferch als Ralph

Marc Hosemann als Vermieter Stefan

Anton Petzold als Keno

Heike Makatsch als Alice

Martin Brambach als Uwe

Jonas Nay

Christian Ulmen

Anika Decker

Chris Tall

Lea Zoë Voss

Nina Chuba

Wo wurde „Intimate“ gedreht?

Die Serie folgt den Hauptdarstellern in ihrem Leben. Da die fünf jungen Männer aus Hamburg kommen, wurden dort auch einige Szenen gedreht. Drehort war dort zum Beispiel der Innocentiapark. Auch weitere Stadtteile dienten als Kulisse für die Serie. Außerdem wurde an Orten in der Nähe von Kiel gedreht.

Der Hintergrund von „Intimate“

Die Produktionsfirma „Kleine Brüder“ hat von 2017 bis 2020 auf YouTube bereits die Serie „INTIMATE.“ veröffentlicht. Auch darin ging es um die peinlichsten, aufregendsten und verrücktesten Momente im Leben der Hauptdarsteller. Auf Joyn und ProSieben wird die Serie nun neu aufgelegt.