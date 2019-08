Nach ihrem Sieg bei „Promi Big Brother“ hat Janine Pink vom Tod ihres Ex-Kollegen Ingo Kantorek und dessen Frau Suzana erfahren - und sich auf Instagram dazu geäußert.

Janine Pink hat sich nach ihrem Gewinn der Sat.1-Show „Promi Big Brother“ sehr betroffen gezeigt über den Tod ihres Ex-Kollegen Ingo Kantorek und dessen Frau Suzana. Die beiden waren am 16. August bei einem nächtlichen Verkehrsunfall gestorben, während Pink abgeschirmt im TV-Container saß. Gemeinsam mit Kantorek hatte sie fünf Jahre lang für die RTL-II-Reality-Soap „Köln 50667“ vor der Kamera gestanden.

Janine Pink: „Es tut mir unendlich leid“

In ihrer Instagram-Story hat sich die 32-Jährige zum tragischen Tod geäußert. Die schreckliche Nachricht habe sie tief getroffen, gesteht Pink ihren Fans am Wochenende. „Ich wusste in dem Moment gar nicht, ob ich mich freuen soll für meinen Sieg.“ Sie habe das erst mal verarbeiten müssen. „Es tut mir auf jeden Fall unendlich leid, auch für seine Familie und seine Angehörigen. Ich bin immer noch sprachlos“, so Pink. Sie sei froh gewesen, es erst nach der Show erfahren zu haben, um es in Ruhe verarbeiten zu können.

Pink wurde nicht vor Ende von „Promi Big Brother“ von dem Unfall in Kenntnis gesetzt. Die Kandidaten der Show werden gemäß Reglement nur über Todesfälle aus dem engsten Verwandtenkreis informiert.

Janine Pink hatte sich im „Promi Big Brother“-Finale am Freitag bei der letzten Telefonabstimmung der Zuschauer gegen den Sänger und RTL-Dschungelkönig Joey Heindle (26) durchgesetzt. Damit kassierte die gebürtige Leipzigerin 100.000 Euro Preisgeld.

Tobias Wegener erobert Janine Pinks Herz

Während der von lauter Kameras überwachten Show hatte Pink für viel Gesprächsstoff gesorgt, weil sie mit einem anderen Kandidaten dieser Staffel zusammengefunden hatte. „Love Island“-Teilnehmer Tobias Wegener (26) und sie bildeten vor laufender Kamera ein Paar. Auf eine Frage der „Bild“-Zeitung, ob die beiden nun fest zusammen seien, sagte Pink: „Ja! Wir gehen gemeinsam hier weg - und machen erst mal Urlaub. Den brauchen wir jetzt auch.“

Das könnte dich auch interessieren:

Tödlicher Helikopter-Absturz auf Mallorca Münchner Promi-Familie Inselkammer stirbt bei Kollision mit Flugzeug Bei der Kollision eines Flugzeugs und eines Helikopters auf Mallorca sterben sieben Menschen. Darunter Vater, Mutter und zwei Kinder einer Unternehmer-Familie aus München.