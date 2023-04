„Herzkino“ statt sonntags mal dienstags: Das ZDF verspricht am 4. April 2023 wieder reichlich Romantik mit einer Liebesgeschichte aus Schweden. In der Episode „Liebesreigen in Samlund“ der beliebten „Inga Lindström“-Filmreihe zieht Sylvie nach ihrer Scheidung mit ihrer Tochter zurück in ihre Heimat. Auf der Fähre dorthin trifft sie auf Sven, mit dem es sofort funkt. Doch dann stellt sich heraus, dass Sven der neue Freund ihrer Schwester ist...

Gibt es den Film in der ZDF-Mediathek? Wer sind die Darsteller im Cast? Und wo wurde gedreht? Die Antworten auf diese Fragen findet ihr hier.

„Inga Lindström: Liebesreigen in Samlund“: Sendetermin und Sendezeit

Im Rahmen des „Herzkinos“ zeigt das ZDF am Dienstag, 04.04.2023, die Episode „Liebesreigen in Samlund“ der beliebten Filmreihe „Inga Lindström“. Die Erstausstrahlung des Filmes war bereits im Jahr 2017. Er beträgt eine Länge von etwa 90 Minuten und wird zur Primetime um 20:15 Uhr ausgestrahlt. Außerdem wird er im Anschluss nicht wiederholt.

„Inga Lindström: Liebesreigen in Samlund“ als Stream in der ZDF-Mediathek

Wie gewohnt könnt ihr auch die neue Episode der beliebten Filmreihe in der ZDF-Mediathek streamen. Dort ist „Inga Lindström: Liebesreigen in Samlund“ bereits einige Tage vor der TV-Ausstrahlung online. Zudem steht der Film in der Mediathek auch nachträglich als Wiederholung ein Jahr lang zur Verfügung.

„Inga Lindström: Liebesreigen in Samlund“: Handlung am 04.04.2023

Jeder in Schweden kennt Sylvies Kummertanten-Kolumne „Liebe Gute Greta“. Sie gibt ihren Lesern zwar Tipps für alle Lebenslagen, doch bei ihr selbst versagen alle Ratschläge. Denn nach einer Scheidung zieht sie mit ihrer stark pubertierenden Tochter Hannah zurück in ihre Heimat. Auf der Fähre nach Samlund trifft sie den charmanten Sven, und es funkt gewaltig. Doch es stellt sich heraus: Sven ist der neue Freund ihrer Schwester Linnea.

Sylvie ist zwar äußerst liebenswert und klug, aber leider auch etwas neurotisch und extrem strukturiert. Sie sehnt sich am meisten nach Ausgeglichenheit und Ordnung. Doch nicht nur ihre Begegnung mit Sven wirft sie aus der Bahn, sondern auch Töchterchen Hannah tut haarsträubende Dinge, die heranwachsende Jugendliche in diesem Alter eben so tun. Außerdem ist bei ihren Eltern Viktoria und Karl irgendetwas im Busch. Alles wird Sylvie zu viel, als das Gefühlschaos über sie hereinbricht. Und so sehnt sich Sylvie bald nach der Großstadt Stockholm mit ihren überschaubaren Problemen zurück.

In „Inga Lindström: Liebesreigen in Samlund“ will Linnea (Nikola Kastner) ihre Schwester Sylvie (Anja Knauer) mit Lars (Robert Seeliger) verkuppeln. Sven (Ole Eisfeld) scheint das jedoch nicht zu gefallen.

© Foto: ZDF/Britta Krehl

„Inga Lindström: Liebesreigen in Samlund“: Besetzung am 04.04.2023

In der neuen Episode „Liebesreigen in Samlund“ der beliebten „Inga Lindström“-Reihe sind wieder zahlreiche bekannte Schauspieler am Start. Wer sind die Darsteller im Cast? Die Besetzung des Spielfilms im Überblick:

Rolle – Darsteller

Sylvie – Anja Knauer

Sven – Ole Eisfeld

Hannah – Jule-Marleen Schuck

Linnea – Nikola Kastner

Karl – Max Herbrechter

Viktoria – Sabine Vitua

Lars – Robert Seeliger

Inge – Elisabeth Baulitz

Frederik – Bengt Einarsson

Per – Isac Aspberg

Assistentin – Julia Sporre

Wo wurde „Inga Lindström: Liebesreigen in Samlund“ gedreht?

Die Filmreihe „Inga Lindström“ ist vor allem für die traumhaften Kulissen Schwedens bekannt. Felsige Küsten, grüne Wälder und unzählige Seen, gepaart mit dem großstädtischen Flair Stockholms, prägen seit zahlreichen Jahren das Setting der Filme. Auch in „Liebesreigen in Samlund“ zieht die Landschaft die Zuschauer in ihren Bann. Gedreht wurde überwiegend in der Stadt Nyköping und Umgebung.