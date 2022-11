Im Rahmen des „Herzkinos“ wird es im ZDF wieder romantisch: Am Sonntag, 13.11.2022, läuft die neue Episode „Jemand liebt dich“ der beliebten „Inga Lindström“-Filmreihe. Darin findet Karlotta heraus, dass ihr Freund sie betrügt. Im Trennungsschmerz erhält sie plötzlich romantische Briefe von einem Unbekannten. Und dann stößt sie auf einer Dating-Plattform auch noch auf ein Profil, hinter dem sie einen guten Freund vermutet, der jedoch seit Jahren an ihre beste Freundin vergeben ist...

„Inga Lindström – Jemand liebt dich“: Sendetermin und Sendezeit

Im Rahmen des „Herzkinos“ zeigt das ZDF am Sonntag, 13.11.2022, die neue Episode „Jemand liebt dich“ der beliebten Filmreihe „Inga Lindström“. Der Film beträgt eine Länge von etwa 90 Minuten und wird zur Primetime um 20:15 Uhr ausgestrahlt. Er wird im Anschluss nicht wiederholt.

„Inga Lindström – Jemand liebt dich“ als Stream in der ZDF-Mediathek

Wie gewohnt könnt ihr auch die neue Episode der beliebten Filmreihe in der ZDF-Mediathek streamen. Dort ist „Inga Lindström – Jemand liebt dich“ bereits einige Tage vor der TV-Ausstrahlung online. Zudem steht der Film in der Mediathek auch nachträglich als Wiederholung ein Jahr lang zur Verfügung.

„Inga Lindström – Jemand liebt dich“: Handlung am 13.11.2022

Kurz nachdem die alleinerziehende Karlotta ihren Geschäftsfreunden Astrid und Johan eine neue Idee für das gemeinsame Café vorstellt, entdeckt sie, dass ihr Freund Gustav sie betrügt. Karlotta fällt aus allen Wolken. Hätte sie doch mal auf Tochter Linnea gehört. Im Trennungsschmerz erhält sie dann romantische Briefe von einem Unbekannten. Ist es Gustav? Oder der sympathische Mechaniker Mikkel? Alle rätseln, auch Kollege Elias weiß keinen Rat. Gleichzeitig hat Linnea ihre Mutter auf der Dating-Plattform „Schwedenherz“ angemeldet. Das ist nichts für Karlotta, doch dann stolpert sie über ein Profil, hinter dem sie Johan vermutet. Aber ihre guten Freunde und Geschäftspartner sind doch seit Jahren ein Traumpaar, kann das überhaupt sein? Denn für Karlotta haben Astrid und Johan die perfekte Beziehung.

Karlotta meldet sich bei „Schwedenherz“ an – unter einem anderen Namen – um der Spur nachzugehen. Die kleinen Aufmerksamkeiten des unbekannten Briefeschreibers häufen sich. Karlotta rätselt, wer die Nachrichten auf mintgrünem Papier verfasst haben könnte. Erst nach einer großen Krise im Café wird Karlotta klar, wer sich hinter den mintgrünen Zetteln versteckt. Dabei muss sie lernen, dass die große Liebe manchmal auch am Hinterausgang wartet.

Karlotta will den Bus, den sie für sich und Gustav gekauft hat, loswerden. Der Mechaniker Mikkel interessiert sich jedoch eher für die Besitzerin als für den Bus.

© Foto: ZDF/Ralf Wilschewski

„Inga Lindström – Jemand liebt dich“: Besetzung am 13.11.2022

In der neuen Episode „Jemand liebt dich“ der beliebten „Inga Lindström“-Reihe sind wieder zahlreiche bekannte Schauspieler am Start. Wer sind die Darsteller im Cast? Die Besetzung des Spielfilms im Überblick:

Rolle – Darsteller

Karlotta – Birthe Wolter

Elias – Thomas Halle

Astrid – Vanessa Rottenburg

Johan – Alexander Koll

Linnea – Linda Schablowski

Oscar – Max Engelke

Gustav – Sebastian Winkler

Mikkel – Florian Odendahl

„Inga Lindström – Jemand liebt dich“: Drehort

Die Filmreihe „Inga Lindström“ ist vor allem für die traumhaften Kulissen Schwedens bekannt. Felsige Küsten, grüne Wälder und unzählige Seen, gepaart mit dem großstädtischen Flair Stockholms, prägen seit zahlreichen Jahren das Setting der Filme. Auch in „Jemand liebt dich“ zieht die Landschaft die Zuschauer in ihren Bann. Gedreht wurde überwiegend in der Region zwischen Södertälje bei Stockholm und Linköping am Götakanal entlang der romantischen Ostseeküste.