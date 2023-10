Beim „Herzkino“ im ZDF wird gefeiert: Am 1. Oktober 2023 strahlt der Sender die 100. Folge der „Inga Lindström“-Reihe aus. In „Einfach nur Liebe“ dreht sich alles um drei Paare, die auf Majas frisch geerbter Insel Kurse für eine Trennung belegt haben. Sowohl sie als auch die Pärchen lernen dort einiges über sich.

Worum geht es genau? Wer spielt mit? Und wo wurde gedreht? Ausstrahlung, Handlung, Besetzung und Drehort – hier findet ihr alle Infos zum Film im Überblick.

„Inga Lindström – Einfach nur Liebe“: Sendetermin und Sendezeit

Der Film wird am Sonntag, 1. Oktober 2023, zur Primetime im ZDF erstmals ausgestrahlt. Wiederholt wird er im Anschluss nicht.

Der Sendetermin samt Sendezeit im Überblick:

Sonntag, 01.10.2023, um 20:15 Uhr im ZDF

Gibt es „Inga Lindström – Einfach nur Liebe“ in der Mediathek?

Für den Film „Inga Lindström – Einfach nur Liebe“ gilt online first. Denn seit Samstag, 23. September 2023, steht der Film euch in der ZDF-Mediathek zur Verfügung. Wer den Film zur Ausstrahlung also verpasst, hat die Möglichkeit, ihn später noch online zu sehen. Dort ist der Film jederzeit als Stream verfügbar.

Worum geht es in „Inga Lindström – Einfach nur Liebe“?

Maja erreicht die Nachricht vom Tod ihres Vaters. Der hatte sie noch in ihrer Kindheit aus seinem Leben verbannt. Er hinterlässt ihr die Insel, auf der sie einst glücklich war. Eigentlich möchte sie das Erbe ausschlagen, doch ihr Freund Peter überzeugt sie, den Ort ein letztes Mal zu besuchen. Dort kommt es zum Wiedertreffen mit alten Bekannten: Sie sieht nach langen Jahren ihre Jugendfreundin Lucinde, ihren Bruder Till und deren Tante Ilse wieder. Die drei bieten auf der Insel Kurse an.

Aktuell leitet Till den Kurs „Achtsam Trennen“. In dem haben sich drei Paare angemeldet. Alle mit ganz unterschiedlichen Motiven. Anna möchte sich von ihrem Mann Henrik trennen, weil bei ihr die Demenz beginnt und sie für ihn zu keiner Belastung werden will. Pia und Stefan haben sich auseinandergelebt, doch sie hadern damit, es ihrer Tochter Leonie zu erzählen. Schließlich gibt es da noch Ella und Markus. Markus hat sie betrogen – jedes Vertrauen zwischen den beiden ist verloren.

Alle hoffen auf der Insel sich neu zu orientieren und zu sich zu finden. In der Hoffnung, das eigene Glück zu finden. Auch Maja macht eine überraschende Entdeckung und kommt so auf ganz neue Pfade.

Anna (Uschi Glas, r.) ist am Strand der Insel in Ohnmacht gefallen. Die ehemalige Ärztin Ilse (Gerit Kling) kümmert sich um sie.

© Foto: ZDF / Ralf Wilschewski

Die Besetzung von „Inga Lindström – Einfach nur Liebe“ im Überblick

Uschi Glas spielt Anna, eine der Frauen der drei Paare. Man kennt sie aus vielen deutschen Filmen wie „Fack ju Göhte“. Auch Gerit Kling ist keine Unbekannte, sie spielt seit Jahren in der beliebten Serie „Notruf Hafenkante“ die Hauptrolle. Wer ist sonst noch im Cast von „Inga Lindström – Einfach nur Liebe“?

Alle Schauspieler und ihre Rollen im Überblick:

Mersiha Husagic – Maja

Xenia Assenza – Lucinde

Uschi Glas – Anna

Gerit Kling – Ilse

Leonard Lansink– Henrik

Valentina Pahde – Ella

Manuel Kandler – Markus

Sarah Elena Koch – Pia

Björn von der Wellen – Stefan

Lola Linnéa Padotzke – Leonie

Patrick Schlegel – Peter

Daniel Buder – Till

Andreas Berg – Lasse

Antonio Putignano – Bäcker

Wann und wo wurde „Inga Lindström – Einfach nur Liebe“ gedreht?

Der Film wurde von Juni bis Juli 2023 in Schweden gedreht. Die Drehorte sind in ganz Südschweden verteilt. Ausgangspunkt ist dabei immer die Stadt Nyköping.