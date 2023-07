Fans von „Immer wieder sonntags“ dürfen sich freuen. Nach einer kurzen Pause in der vergangenen Woche geht die Schlager-Sause aus Rust an diesem Sonntag in eine neue Runde.unter anderem Beatrice Egli, die Paldauer, Vincent Gross und Tanja Lasch. EiGäste sind unter anderem Semíno Rossi, Andy Borg und die Draufgänger.