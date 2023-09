Henry Sugar würde alles tun, um beim Glücksspiel besser zu werden. Darum geht es im neuen Netflix-Kurzfilm „Ich sehe was, was du nicht siehst“. Wes Anderson verfilmt damit die Kurzgeschichte „The Wonderful Story of Henry Sugar and Six More“ von Roald Dahl. Es geht um den reichen Henry Sugar, der einen Mann kennenlernt, der ohne Augenlicht sehen kann. Er möchte unbedingt dieses Talent erlernen.

Alle Infos zum Kurzfilm auf Netflix, dem Trailer sowie der Star-Besetzung haben wir für euch im Überblick.

Wann startet „Ich sehe was, was du nicht siehst“ auf Netflix?

„Ich sehe was, was du nicht siehst“ feierte seine Premiere unter dem Titel „The Wonderful Story of Henry Sugar“ beim 80. Venice International Film Festival am 01.09.2023. Nach dem Start in amerikanischen Kinos erscheint der 39-minütige Kurzfilm am Mittwoch, 27.09.2023, auf Netflix. Wie gewohnt sind Neustarts ab 9 Uhr morgens verfügbar.

Worum geht es in „Ich sehe was, was du nicht siehst“?

Henry Sugar ist ein reicher Mann, doch er kann gar nicht genug von Geld bekommen. Glücksspiele sind eine Art Sucht für ihn und genau da liegt das Problem. Denn die Chance, all sein Geld in einem Spiel zu verlieren, ist hoch. Eines Tages lernt er, dass es einen Guru gibt, der eine ganz besondere Gabe hat. Denn er kann ohne Augen sehen. Henry ist ganz begeistert von dieser Fähigkeit und möchte sie so gut wie möglich erlernen. Denn er hat ein Ziel: beim Pokern betrügen und noch reicher zu werden.

Henry Sugar (Benedict Cumberbatch, l.) möchte die Fähigkeiten eines besonderen Gurus erlernen, um beim Pokern betrügen zu können.

Gibt es einen Trailer zu „Ich sehe was, was du nicht siehst“?

Rund eineinhalb Wochen vor Veröffentlichung des Kurzfilms auf Netflix hat der Streamingdienst einen offiziellen Trailer hochgeladen. Wer also einen Vorgeschmack auf die Handlung von „Ich sehe was, was du nicht siehst“ haben möchte, bekommt ihn hier:

Das ist die Besetzung von „Ich sehe was, was du nicht siehst“ im Überblick

„Ich sehe was, was du nicht siehst“ hat eine echte Star-Besetzung vorzuweisen. Henry Sugar wird von Benedict Cumberbatch verkörpert, den man nicht nur aus „Sherlock“, sondern auch als Marvel-Held „Doctor Strange“ kennt. Wer die weiteren Darsteller sind, erfahrt ihr in dieser hochkarätigen Besetzungsliste:

Rolle – Schauspieler

Henry Sugar – Benedict Cumberbatch

Roald Dahl – Ralph Fiennes

Dr. Chatterjee – Dev Patel

Imdad Khan – Ben Kingsley

Claud – Rupert Friend

Dr. Marshall – Richard Ayoade

Auf dieser Kurzgeschichte basiert „Ich sehe was, was du nicht siehst“

„Ich sehe was, was du nicht siehst“ ist eine Adaption von Roald Dahls Kurzgeschichten-Sammlung „The Wonderful Story of Henry Sugar and Six More“ aus dem Jahr 1977. Zwei der Geschichten sind autobiografisch. Die anderen eher weniger. „The Swan“, „Poison“ und „The Ratcatcher“, auch aus der Sammlung, sollen ebenfalls von Wes Anderson verfilmt werden.