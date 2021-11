Der Karlsruher SC empfängt am heutigen Samstagabend, den 06.11.2021, den Hamburger SV am 13. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga.

Der KSC will mit einem Sieg gegen Hamburg den Anschluss ans obere Tabellendrittel der 2. Fußball-Bundesliga halten. Das Duell mit den Hanseaten ist in mehrfacher Hinsicht spannend. Zum einen wird der HSV vom früheren Karlsruher Nachwuchscoach Tim Walter trainiert. Zum anderen hat der KSC immer noch an der Bundesliga-Relegation von 2015 zu knabbern, in der er auf dramatische Art und Weise gegen den HSV verloren hatte. Im DFB-Pokal besiegten die Badener zuletzt Bayer Leverkusen, in der Liga kassierten sie zwei Niederlagen nacheinander.

Wer überträgt das Spiel der 2. Bundesliga zwischen dem Karlsruher SV und Hamburg heute live im Free-TV ?

? Wird es einen kostenlosen Live-Stream geben?

geben? Alle Infos zur Übertragung der Partie am 13. Spieltag findet ihr hier.

Karlsruher SC gegen Hamburger SV in der 2. Bundesliga: Anstoß, Uhrzeit und Spielort

Das Spiel der 2. Fußball-Bundesliga zwischen dem dem KSC und dem HSV findet am Freitag, den 05.11.2021, um 18:30 Uhr im BBBank Wildpark in Karlsruhe statt.

Alle Infos zum Spiel der 2. Liga hier im Überblick:

Teams : Karlsruher SC, Hamburger SV

: Karlsruher SC, Hamburger SV Wettbewerb : 2. Bundesliga, 13. Spieltag

: 2. Bundesliga, 13. Spieltag Datum und Uhrzeit : 06.11.2021, um 20:30 Uhr

: 06.11.2021, um 20:30 Uhr Spielort: BBBank Wildpark in Karlsruhe

KSC vs. HSV heute live im Stream und TV: Übertragung auf Sky, DAZN oder im Free-TV?

Das Spiel zwischen Karlsruhe und Hamburg wird live im Free-TV übertragen. Sport 1 zeigt das Spiel im frei empfangbaren Fernsehen. Zudem zeigt Sky die Begegnung im Pay-TV und Livestream. Auch über die Fußball-App OneFootball kann das Spiel im Stream angesehen werden.

Alle Infos zur Übertragung KSC gegen HSV am 06.11.2021 um 20:30 Uhr:

Free-TV: Sport 1

Sport 1 Pay-TV: Sky Sport Bundesliga 2

Sky Sport Bundesliga 2 Livestream: SkyTicket, SkyGo, OneFootball, Sport 1 (free)

2. Liga: St. Pauli gegen Sandhausen coronabedingt abgesagt

Als Reaktion auf einen Corona-Ausbruch beim SV Sandhausen ist das Spiel des Zweitligisten beim FC St. Pauli abgesetzt worden. „Das Spiel wird abgesetzt, da dem SV Sandhausen unter anderem aufgrund einer entsprechenden Quarantäne-Anordnung des zuständigen Gesundheitsamts nicht die nach der DFL-Spielordnung notwendige Mindestanzahl an Spielern zur Verfügung steht“, hieß es von der DFL. Die Partie sollte eigentlich am Sonntag (13.30 Uhr) stattfinden.

Zwölf Spieler und sechs Personen aus dem Betreuerstab waren nach Vereinsangaben vom Donnerstag positiv auf das Coronavirus getestet worden.