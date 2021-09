HSV gegen FCN, Hamburg gegen Nürnberg: Heute steigt das Duell der beiden Traditionsvereine in der 2. Liga. Was nach Bundesliga klingt, ist zumindest in der 2. Bundesliga ein Spitzenspiel. Der Hamburger SV kommt mit dem Rückenwind des Derbysieges bei Werder Bremen (2:0), der 1. FC Nürnberg gewann zuletzt 1:0 gegen Aufsteiger Hansa Rostock und ist bei drei Siegen und vier Remis in der Saison aktuell als einziges Team der Liga noch ungeschlagen. Ändert sich das im Volksparkstadion?

Wer überträgt das Spiel zwischen dem HSV und dem 1. FC Nürnberg live im Free-TV ?

geben? Alle Infos zur Übertragung findet ihr hier.







HSV gegen FCN: Anstoß, Spielzeit, Spielort

Das Spiel der 2. Fußball-Bundesliga zwischen dem HSV und dem 1. FC Nürnberg findet am Sonntag, den 26.09.2021, um 13:30 Uhr im Volksparkstadion statt.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : Hamburger SV, 1. FC Nürnberg

: Hamburger SV, 1. FC Nürnberg Wettbewerb : 2. Bundesliga, 8. Spieltag

: 2. Bundesliga, 8. Spieltag Datum und Uhrzeit : 26.09.2021, um 13:30 Uhr

: 26.09.2021, um 13:30 Uhr Spielort : Volksparkstadion, Hamburg

: Volksparkstadion, Hamburg zugelassene Zuschauer: 19.950









Hamburger SV gegen den 1. FC Nürnberg: So seht ihr das Spiel der 2. Fußball-Bundesliga live im TV

HSV und dem FCN wird leider nicht live im Free-TV auf Sport1 übertragen. Die Übertragungsrechte liegen beim Pay-TV-Sender Sky. Dort wird das Spiel live und in voller Länge zu sehen sein.



Hamburg vs. Nürnberg: Gibt es eine kostenlose Übertragung im Live-Stream?

Auch hier gibt es leider keine gute Nachrichten. Auch gestreamt werden kann die Partie des HSV gegen den Club aus Nürnberg lediglich bei Sky. Auch dieser Live-Stream ist kostenpflichtig.

Alle Infos zur Übertragung der Partie hier im Überblick:

Free-TV : -

: - Pay-TV : SkySport

: SkySport Live-Stream: SkyTicket, SkyGo

Nürnberg gegen HSV: Ein Treffen alter Bekannter

2:5, 1:1, 1:4 und 0:4 - die letzten vier Zweitliga-Ergebnisse von „Club“-Spielen gegen den Hamburger SV sind längst abgehakt. „Da ziehe ich nicht so viele Vergleiche“, sagte FCN-Trainer Robert Klauß mit Blick auf die personellen Änderungen seit den letzten Duellen. Stattdessen gehe sein 1. FC Nürnberg nach einem überraschend guten Saisonstart mit breiter Brust in das Zweitliga-Spiel der Traditionsvereine am Sonntag.

Nach drei Siegen und vier Unentschieden haben die Franken auf Rang vier die Aufstiegsplätze fest im Blick. Gegen den HSV will der „Club“ seine Unbesiegt-Serie nun fortsetzen. Aber der HSV ist gut drauf: Acht Punkte sammelte der Nordclub aus den letzten vier Partien und empfängt den „Club“ unmittelbar nach dem umjubelten Derbysieg gegen Erzrivale Werder Bremen. „Hamburg hat den Rhythmus gefunden. Da wartet eine große Aufgabe auf uns“, sagte der FCN-Coach über die Form des kommenden Gegners.