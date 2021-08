Der Hamburger SV trifft auf Darmstadt 98. Vor ein paar Jahren standen sich die beiden Mannschaften noch in der 1. Bundesliga gegenüber, nun aber ist es ein Spiel der 2. Liga. Die Partie des 4. Spieltags in der 2. Bundesliga steigt am Sonntag, den 22.08.2021, um 13:30 Uhr im Volksparkstadion in Hamburg, und das vor 17.950 Zuschauern. Das Gesundheitsamt hat den HSV am Mittwoch darüber in Kenntnis gesetzt, dass beim Heimspiel gegen Darmstadt 98 am kommenden Sonntag auch Gäste-Fans zugelassen werden können. Damit hat sich die mögliche Anzahl an zugelassenen Zuschauern im Volksparkstadion auf 17.950 erhöht.

HSV gegen Darmstadt: Anstoß, Zuschauer, Spielort

Der Hamburger SV empfängt Darmstadt 98. Der HSV steht nach drei Spieltagen mit vier Punkten auf dem achten Tabellenplatz. Darmstadt hat nach drei Partien bisher drei Zähler auf dem Konto steht auf Platz zwölf. Beim letzten Aufeinandertreffen in Hamburg im April dieses Jahres gewannen die Darmstädter 2:1. Dieses Jahr versucht der HSV erneut aufzusteigen, dabei zählt aus Erfahrung jeder Punkt. Ein Sieg wäre nach der bitteren Derbypleite gegen den FC St. Pauli daher umso wichtiger.

Hamburger SV gegen Darmstadt 98 live im TV und Stream: Free-TV, Sky oder DAZN?

Das Spiel zwischen Hamburg und Darmstadt findet am Sonntag, den 22.08.2021, um 13:30 Uhr statt. Eine Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen wird es nicht geben.