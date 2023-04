Der Mittwochabend im ZDF ist aktuell für die neue Serie „Hotel Mondial“ reserviert. Darin geht um ein Hotel in der Mitte von Schwerin. Eine neue Direktorin soll es aus den roten Zahlen holen, doch zunächst bricht Chaos aus. Denn nicht alle Mitarbeiter sind mit ihren Änderungen einverstanden...

Wann die Folgen im ZDF laufen, ob es die Episoden in der ZDF-Mediathek gibt und wer die Darsteller im Cast sind, erfahrt ihr hier.

Alles Infos rund um Sendetermine, Ausstrahlung, Handlung, Besetzung und Drehorte gibt es hier im Überblick.

„Hotel Mondial“: Wie viele Folgen umfasst die Serie?

Die neue Hotel-Serie „Hotel Mondial“ umfasst insgesamt zwölf Episoden, die alle eine Länge von rund 50 Minuten haben.

„Hotel Mondial“ im ZDF: Start, Sendetermine und Sendezeit

Die Folgen von „Hotel Mondial“ laufen seit dem 1. Februar 2023 jeweils mittwochs um 19:25 Uhr. Im Anschluss werden sie nicht wiederholt.

Die (voraussichtlichen) Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

Folge 1: „Alles auf Anfang“ am 01.02.2023 um 19:25 Uhr

Folge 2: „Privatsache“ am 08.02.1023 um 19:40 Uhr

Folge 3: „Meuterei“ am 15.02.2023 um 19:25 Uhr

Folge 4: „Alle für einen“ am 22.02.2023 um 19:25 Uhr

Folge 5: „Familienbande“ am 01.03.2023 um 19:25 Uhr

Folge 6: „Klassentreffen“ am 08.03.2023 um 19:25 Uhr

Folge 7: „Der schöne Schein“ am 15.03.2023 um 19:25 Uhr

Folge 8: „Vaterfreuden“ am 22.03.2023 um 19:25 Uhr

Folge 9: „Der Antrag“ am 29.03.2023 um 19:25 Uhr

Folge 10: „Nachts im Hotel“ am 05.04.2023 um 19:25 Uhr

Folge 11: „In der Schusslinie“ am 12.04.2023 um 19:25 Uhr

Folge 12: „Kalte Abreise“ am 19.04.2023 um 19:25 Uhr

Gibt es „Hotel Mondial“ als Stream in der ZDF-Mediathek?

Wer nicht so lange warten möchte, bis die Folgen in der Ausstrahlung zu sehen sind, hat Glück: Für „Hotel Mondial“ gilt online first. Die einzelnen Episoden sind dementsprechend bereits vor der Erstausstrahlung im TV in der ZDF-Mediathek verfügbar. Dort könnt ihr die Folgen auch im Nachhinein als Wiederholung streamen.

Darum geht es in „Hotel Mondial“

An dem Tag, an dem die Belegschaft des traditionsreichen Schweriner Hotels Mondial wie aus dem Nichts eine neue Chefin bekommt, erhält der tägliche Kampf an der Gästefront eine neue Dimension. Denn Eva de Vries kündigt einen rigorosen Sparkurs an und lässt keinen Stein auf dem anderen. Vom Management Board des weltweit operierenden Hotelkonzerns ins wenig glamouröse Schwerin strafversetzt, ist es ihr Ziel, das Haus aus den roten Zahlen zu führen.

Am gleichen Tag steht eine junge Frau in der Lobby des Hotels, ebenso bereit, das mondäne Haus in seinen Grundfesten zu erschüttern: Sie kehrt zurück an den Ort, an dem sie als Kind erleben musste, wie ihre Mutter in einer für sie traumatischen Nacht verschwand. Nun ist Lara Hildebrandt fest entschlossen endlich herauszufinden, was damals im Hotel geschah. Mehr und mehr tun sich schicksalhafte Verknüpfungen auf. Doch anstatt wie geplant die Stelle der Assistentin der Geschäftsführung anzutreten, findet sie sich wenig später an der Rezeption wieder. Denn nun ist Eva ihre Chefin und die denkt gar nicht daran, sie an ihrer Seite zu dulden.

Seite an Seite mit der Auszubildenden Linh, dem Chef-Rezeptionisten Raik, dem Housekeeping Chef Jeremy, der Concierge Maria, dem Zimmermädchen Svetlana und dem Hedonisten Paolo ringen sie mit den täglichen Herausforderungen, die ihre Gäste mitbringen.

Lara Hildebrandt (Joy Ewulu) hat es im „Hotel Mondial“ nicht leicht. Nicht nur ihre Kollegen machen ihr das Leben schwer, sondern auch so mancher Gast...

© Foto: ZDF/Maik Fløder

„Hotel Mondial“: Die Vorschau der Folgen im Episodenguide

In der neuen Serie „Hotel Mondial“ kämpfen vier grundlegend unterschiedliche Frauen um das Überleben eines Hotels in Schwerin. Doch was genau passiert in den einzelnen Folgen? Dies erfahrt ihr hier im Episodenguide:

Folge 1: „Alles auf Anfang“

Noch bevor Lara ihren neuen Job im Hotel Mondial antreten kann, wird sie gefeuert, denn die neue Direktorin Eva de Vries will ganz neue Seiten aufziehen und kennt kein Mitleid. Sie kündigt einen rigorosen Sparkurs an und lässt keinen Stein auf dem anderen. Vom Management Board des weltweit operierenden Hotelkonzerns ins wenig glamouröse Schwerin strafversetzt, ist es ihr Ziel, das Haus aus den roten Zahlen zu führen.

Folge 2: „Privatsache“

Lara hat im Mondial eine zweite Chance bekommen, doch der Start wird ihr alles andere als leicht gemacht, denn anstatt als Assistentin der Chefin zu arbeiten soll sie an die Rezeption. Auch mit der neuen Chefin kann sich niemand richtig anfreunden. Umso wichtiger für Eva, dass sie weiß, was hinter ihrem Rücken passiert. Um mitzubekommen, was im Personal geredet wird, lockt sie Florian mit einem unmoralischen Deal.

Folge 3: „Meuterei“

Seit fast 20 Jahren wohnt die ostdeutsche Rock-Legende Ronny Schöller im Mondial – bis Eva das mitbekommt. Denn Ronny zahlt einen Spottpreis für seine Suite und stört die anderen Hotelgäste mit seinem Gedudel. Für Eva steht fest: Sie muss ihn loswerden. Und auch Ivy, die Tochter von Uli und Jeremy, hält das Team auf Trab. Weil sie sich nicht um ihre Tochter kümmern können, bekommen die beiden Unterstützung vom Team. Doch plötzlich ist Ivy verschwunden.

Folge 4: „Alle für einen“

Ausnahmezustand im Mondial: Der Hotelkritiker Björn Wolf und seine Frau haben eingecheckt. Daraufhin ist das ganze Team in Habachtstellung. Was die Bediensteten jedoch nicht wissen: Björn ist privat dort. Denn seine Frau Caroline und er haben Großes vor: ein Baby machen. Unterdessen erhält Eva eine Beschwerde von der Taxiinnung, der Vorwurf lautet Vorteilsnahme. Sie muss die Vorwürfe aus der Welt schaffen und verhindern, dass der Ruf des Hotels Schaden nimmt.

Folge 5: „Familienbande“

Fürstlicher Besuch im Hotel: Helene von Hohenfels gibt im Mondial eine standesgemäße Geburtstagsparty. Die eigentliche Intention: Brautschau für ihren Sohn. Doch Nicolas verschweigt seiner Mutter, dass er schwul und schon lange mit einem Mann verheiratet ist. Eva erwartet währenddessen eine Eventagentur, die eine Location für eine Großveranstaltung sucht. Da sie sich dafür aber Ulis Gourmet-Fingerfood nicht leisten kann, tritt er einen Rachefeldzug an – mit ungeahnten Folgen.

Folge 6: „Klassentreffen“

Beim Klassentreffen begegnet Simon Jessel seinen Mobbern. Um nicht wieder der Loser zu sein, erfindet er seine eigene Lebensgeschichte neu und wird zum Hochstapler. Lara setzt Florian wegen des Diebstahls unter Druck. Doch Florian hat nicht genügend Geld, um seine Probleme legal zu lösen. In Sachen Geldsorgen wagt Eva sich in die Höhle der Löwin.

Folge 7: „Der schöne Schein“

Der Geschäftsmann Philipp Adler richtet im „Mondial“ einen Event für Start-ups aus. Doch der Journalist Mike Scheurer könnte die Veranstaltung hochgehen lassen. Jeremy will verhindern, dass Küchenchefin Uli dem Hotel Hals über Kopf den Rücken kehrt. Als er bei Eva andeutet, dass seine Frau häufig vorschnell entscheidet, macht er die Sache nur noch schlimmer.

Folge 8: „Vaterfreuden“

Am Morgen nach der ersten Nacht im Hotel läuft Maria einem attraktiven Mann in die Arme. Sie ahnt noch nicht, dass der vermeintliche Gast ein neuer Kollege ist. Die Autorin Dominique Färber liest im Hotel Mondial aus ihrem Debütroman vor. Wie ihre Romanfigur ist die junge Autorin bei einem One-Night-Stand entstanden. Raik wird hellhörig: Könnte er der Vater sein? Außerdem checkt ein ganz besonderer Gast ins Hotel Mondial ein, der eine große Überraschung im Namen der Liebe plant.

Folge 9: „Der Antrag“

Der Jungunternehmer Sebastian Gödecke möchte seiner Freundin Dani im Hotel Mondial einen Heiratsantrag machen. Alles soll perfekt sein – doch Dani scheint etwas auf dem Herzen zu haben. Nach ihrem Kuss geht Eva zu Uli auf Distanz. Aber so ganz können die beiden ihre Gefühle nicht verdrängen. Währenddessen freut sich Florian, dass sein Vater Richard endlich eine Aussicht auf einen Job hat.

Folge 10: „Nachts im Hotel“

Nachtschicht im Hotel Mondial: In der Superior Suite des Mondial ringt eine Delegation des Wirtschaftsministeriums mit Tech-Unternehmer Lucius Kowalsky um einen Deal. Doch der amerikanische Multimilliardär ist dafür bekannt, dass er bei wichtigen Entscheidungen auf seinen Magen hört. Doch in der Küche muss Eva Uli persönlich zur Hand gehen. Florian ist dankbar für die Ablenkung, doch auch im Hotel wird er mit einem traurigen Schicksal konfrontiert: Zum fünften Todestag ihres Mannes will sich Milena Kolar offenbar das Leben nehmen.

Folge 11: „In der Schusslinie“

Waffenhandel und Prostitution – im Hotel Mondial? Der Rocker Leon Kattwitz plant in seiner Suite offenbar krumme Geschäfte. Auch seine Begleiterin Natascha sorgt für Aufsehen. Eva will keine Polizei – doch wie sich zeigt, ist der Mann gefährlich. Uli freut sich auf ihren Neuanfang. Doch als sie merkt, dass Jo in seinen ersten Tagen als neuer Chefkoch bereits einiges verändert hat, beginnt ihr der Abschied schwerzufallen.

Folge 12: „Kalte Abreise“

Lara bekommt auf der Suche nach ihrer Mutter endlich einen entscheidenden Hinweis: Der Anruf, der Elikia verraten hat, kam aus dem Hotel Mondial! Als Eva erkennt, dass sie bei Uli keine Chance hat, bereitet sie den Verkauf des Mondial vor. Doch erst muss sie das Hotel vor einem Skandal bewahren: Linh hatte Sex mit dem prominenten Hotelgast Tobias Kessler– und der liegt jetzt tot im Bett.

Die Besetzung von „Hotel Mondial“ im Überblick

Die bekannte deutsche Schauspielerin Gesine Cukrowski übernimmt die Hauptrolle der neuen Hoteldirektorin Eva de Vries. Wer sind die weiteren Darsteller im Cast von „Hotel Mondial“? Die Besetzung der Serie im Überblick:

Rolle – Darsteller

Eva de Vries – Gesine Cukrowski

Lara Hildebrandt – Joy Ewulu

Maria Rietzel – Lea Sophie Salfeld

Uli Kersting – Agnes Mann

Florian Schönauer – Richard Kreutz

Raik König – Daniel Aichinger

Linh Thuy – Nhung Hong

Paolo Brinkmann – Louis Held

Jeremy Turner – Salvatore Greco

Uli Kersting – Agnes Mann

Svetlana Bogdanowa – Sarah Palarczyk

Pit Dübescheidt – Lennart Lemster

Erik Willmann – Tobias van Dieken

Ingrid Plaschka – Charlotte Crome

Eddy Plaschka – Bo Hansen

Lakisha Romero – Luela Marlen Hintze

Zudem gibt es einige Episodenrollen pro Folge. In Gastrollen sind unter anderem Steffen Groth, Larissa Marolt, Jochen Horst, Simon Böer, Reiner Schöne, Daniela Ziegler, Leander Lichti und Bruce Darnell zu sehen.

Wo wurde „Hotel Mondial“ gedreht?

Ein renommiertes Hotel aus dem 19. Jahrhundert mitten in Schwerin – da fragen sich viele Zuschauer mit großer Wahrscheinlichkeit, wo genau das Hotel Mondial eigentlich steht. Die Filmkulisse für die Hotelserie bildete das Gebäude der Kückenstiftung in Schwerin. Es befindet sich auf der östlichen Seite des Pfaffenteichs. Das Gebäude mit seiner dominanten palaisartigen Eckausbildung, den hohen Arkaden und den dorischen Säulen wurde zwischen 1866 und 1868 gebaut. Es ist Teil des Residenzensembles Schwerin, welches seit 2014 auf der deutschen Tentativliste für künftige Vorschläge der Bundesrepublik Deutschland zur Aufnahme in das UNESCO-Welterbe verzeichnet ist.