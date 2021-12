Am heutigen Freitag, 17.12.2021, kommt es zwischen Holstein Kiel und dem FC St. Pauli im Holstein-Stadion am 18. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga zum Nordduell.

St. Pauli trug bereits letzten Spieltag den Titel Herbstmeister, mit 36 Punkten auf dem Konto wollen die Hamburger den Vorsprung weiter ausbauen. „Wir gehen auch in der Rückserie noch als Underdog ins Aufstiegsrennen, es gibt vier, fünf große Vereine in der Liga, die von vorneherein gesagt haben, dass sie aufsteigen wollen.“, so Pauli-Trainer Timo Schultz am Mittwoch. Der Gastgeber aus Kiel liegt mit 18 Punkten auf dem 15. Rang. Aus den letzten fünf Spielen konnte die Mannschaft von Marcel Rapp lediglich sechs Zähler hervorbringen. Holstein stellt die drittschlechteste Defensive der Liga, St. Pauli die zweitbeste Offensive, Tore sind also vorprogrammiert.

Wer überträgt das Spiel der 2. Bundesliga zwischen Holstein Kiel und dem FC St. Pauli live im Free-TV ?

? Wird es einen kostenlosen Live-Stream geben?

geben? Alle Infos zur Übertragung der Partie am 18. Spieltag findet ihr hier.

Holstein gegen St. Pauli: Anpfiff, Spielort, Datum, Uhrzeit

Das Spiel der 2. Fußball-Bundesliga zwischen Kiel und den Kiezkickern findet am Freitag, den 17.12.2021, um 18:30 Uhr im Kieler Holstein-Stadion statt.

Alle Infos zum Freitagsspiel der 2. Liga hier im Überblick:

Teams : Holstein Kiel, FC St. Pauli

: Holstein Kiel, FC St. Pauli Wettbewerb : 2. Bundesliga, 18. Spieltag

: 2. Bundesliga, 18. Spieltag Datum und Uhrzeit : 17.12.2021, um 18:30 Uhr

: 17.12.2021, um 18:30 Uhr Spielort : Holstein-Stadion, Kiel

: Holstein-Stadion, Kiel Zuschauer: 8700

Holstein gegen St. Pauli: Welche Sender übertragen das Spiel der 2. Fußball-Bundesliga live im TV?

Fußballfans fragen sich, ob das Spiel live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird. Hier gibt es leider schlechte Nachrichten. Das Spiel wird nicht im Free-TV übertragen. Die Rechte für die Partie hat sich der Pay-TV Sender Sky gesichert. Dort wird die Begegnung live und in voller Länge übertragen.

Kiel gegen Pauli: Wo gibt es eine kostenlose Übertragung im Live-Stream?

Einen kostenlosen Live-Stream für das 2. Ligaspiel gibt es leider nicht. Lediglich bei Sky kann die Partie zwischen dem KSV und den Kiezkickern kostenpflichtig gestreamt werden.

Alle Infos zur Übertragung Holstein gegen St. Pauli am 17.12.2021 um 18:30 Uhr:

Free-TV: -

- Pay-TV: Sky Sport Bundesliga 1 (Konferenz)

Sky Sport Bundesliga 1 (Konferenz) Livestream: SkyTicket, SkyGo

Kiel gegen St. Pauli: Welche Corona-Regeln gelten?

Insgesamt sind am Freitag aufgrund der Corona-Maßnahmen nur 8700 Zuschauer im Holstein-Stadion zugelassen. Es gilt die 2G-Regel, die Impf- bzw. Genesenenachweise werden vor Betreten des Stadions kontrolliert. „Gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Corona-Lage mit steigenden Infektions- und Hospitalisierungszahlen auch bei uns im Land, wollen wir unseren Zuschauern ein möglichst sicheres Stadionerlebnis ermöglichen“, so Clubchef Steffen Schneekloth zu der Entscheidung des Vereins.