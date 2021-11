Holstein Kiel gegen Werder Bremen: In der 2. Fußball-Bundesliga kommt es am heutigen Samstag, 27.11.2021, zum Nordduell. Zumindest von der Uhrzeit her handelt es sich um das Topspiel am heutigen Spieltag. Betrachtet man allerdings die Tabelle, so liegt keine der beiden Mannschaften im oberen Drittel. Sowohl Gast als auch Gastgeber haben aus den letzten fünf Spielen sechs Punkte mitnehmen können. Bremen liegt derzeit mit 20 Punkten auf dem 9. Rang. Holstein Kiel belegt den Relegationsplatz mit 14 Zählern. Nur letztplatzierter Ingolstadt hat mehr Gegentore kassiert als die Störche. Mit einem Sieg am heutigen Spieltag könnte sich die Mannschaft von Marcel Rapp bis auf Rang elf hocharbeiten. Der Absteiger aus Bremen hat die Chance auf den sechsten Tabellenplatz.

Wer überträgt das Spiel der 2. Fußball-Bundesliga zwischen Holstein Kiel und Werder Bremen live im Free-TV?

Wird es einen kostenlosen Live-Stream geben?

geben? Alle Infos zur Übertragung der Partie am 15. Spieltag findet ihr hier.

Holstein Kiel gegen Werder Bremen: Datum, Uhrzeit, Anpfiff, Spielort

Das Spiel der 2. Fußball-Bundesliga zwischen Kiel und Werder findet am Samstag, den 27.11.2021, um 20:30 Uhr im Holstein-Stadion in Kiel statt.

Alle Infos zum Samstagsspiel der 2. Liga hier im Überblick:

Teams : Holstein Kiel, SV Werder Bremen

: Holstein Kiel, SV Werder Bremen Wettbewerb : 2. Bundesliga, 15. Spieltag

: 2. Bundesliga, 15. Spieltag Datum und Uhrzeit : 27.11.2021, um 20:30 Uhr

: 27.11.2021, um 20:30 Uhr Spielort: Holstein-Stadion, Kiel

Holstein Kiel vs. Werder Bremen: So seht ihr das Spiel der 2. Fußball-Bundesliga live im TV

Fans der beiden Mannschaften können sich freuen: Das Spiel der 2. Bundesliga zwischen Kiel und dem SVW wird live im Free-TV auf Sport1 übertragen. Doch auch der Pay-TV-Sender Sky hat sich die Übertragungsrechte gesichert. Dort wird das Spiel live und in voller Länge zu sehen sein.

Holstein Kiel vs. Werder Bremen: Gibt es eine kostenlose Übertragung im Live-Stream?

Auch ein kostenloser Live-Stream wird zur Verfügung stehen. Sport1 überträgt das Spiel zwischen Kiel und Werder auch im Stream. Zudem kann die Partie bei Sky gestreamt werden, dort ist die Übertragung allerdings kostenpflichtig.

Alle Infos zur Übertragung Holstein Kiel gegen SV Werder am 27.11.2021 um 20:30 Uhr:

Free-TV: Sport1

Sport1 Pay-TV: Sky

Sky Livestream: Sport1, SkyTicket, SkyGo

SV Werder Bremen: Trainer Markus Anfang tritt nach Impfpass-Betrug zurück

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Impfausweis von Werder-Trainer Markus Anfang eine Fälschung ist. Angefangen hat es mit der Überprüfung aller Impfausweise im Zuge des jüngsten Corona-Falls bei Werder. Obwohl Anfang im August noch als ungeimpft galt und sogar kurzzeitig in Quarantäne musste, suggeriert sein Impfausweis, dass er bereits im April die erste Dosis erhalten habe. Nun liegen gegen den 47-Jährigen erdrückende Beweise vor.

Zum einen sei die Chargennummer der ersten Impfung nie geimpft worden, und auch die Nummer der zweiten Impfung passe nicht zu dem eingetragenen Datum. Außerdem soll die erste Spritze am 20. April in Köln erfolgt sein, allerdings war Anfang an diesem Tag mit seinem Ex-Club Darmstadt 98 in Würzburg und feierte einen Sieg. So oder so passen die Aussagen von Ex-Werder-Coach nicht mit dem Impfpass zusammen.

Er selbst hat noch keine Aussage gemacht, ist als Beschuldigter auch nicht dazu verpflichtet. Ob es zu einer Anklage und dann auch zu einer Hauptverhandlung kommt, ist offen. Mögliche Folgen sind ein Strafbefehl mit Geldstrafe und einer Bewährungsstrafe ist möglich. Bei einem Schuldeingeständnis ist die Einstellung des Verfahrens gegen eine Geldauflage möglich.

Auf Grund der Anschuldigungen ist Markus Anfang vergangenen Freitag als Trainer zurückgetreten. Auch Co-Trainer Florian Junge hat seinen Rücktritt erklärt, nachdem letzte Woche auch gegen ihn ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden ist.

Gegen Ex-Werder-Trainer Markus Angang ermittelt die Staatsanwaltschaft. Er wird beschuldigt, seinen Impfausweis gefälscht zu haben.

SV Werder Bremen: Interesse an Holsteins Ex-Trainer Ole Werner

Nachdem letzte Woche Cheftrainer Markus Anfang sowie Co-Trainer Florian Junge den Rücktritt verkündeten, ist Werder Bremen nun auf der Suche nach einem neuen Trainer. Ganz oben auf der Liste steht laut „Deichstube“ Ole Werner. Dieser sei allerdings noch beim heutigen Gegner Holstein Kiel unter Vertrag. „Ole Werner hat noch einen bestehenden Arbeitsvertrag bis zum 30. Juni 2022 bei Holstein Kiel“, sagte KSV-Sport-Geschäftsführer Uwe Stöver der „Bild“-Zeitung. Allerdings ist Werner Mitte September zurückgetreten und habe fristgerecht zum 30. November seine Kündigung eingereicht. Die Kieler fordern nun eine Ablösesumme, die Werder nicht zahlen möchte.

Werner ist sich bereits mit dem SV Bremen einig und möchte noch in der gleichen Woche in Bremen anfangen. Sollte das klappen, hat Werner beim heutigen Spiel gegen seinen Ex-Verein Holstein Kiel sein Trainer-Debut bei Bremen.

2. Fußball-Bundesliga 2021/22 – Spielplan: Das sind die Spiele am 15. Spieltag

Neben der Partie zwischen Holstein und Werder hat die 2. Bundesliga am Wochenende noch weitere spannende Begegnungen zu bieten.

Hier findet ihr alle Spiele des 15. Spieltags:

Freitag, den 26.11.2021 um 18:30

Fortuna Düsseldorf vs. 1. FC Heidenheim

Jahn Regensburg vs. Dynamo Dresden

Samstag, den 27.11.2021 um 13:30 Uhr

FC Schalke 04 vs. SV Sandhausen

Karlsruher SC vs. Hannover 96

FC Erzgebirge Aue vs. SV Darmstadt 1898

Samstag, den 27.11.2021 um 20:30

Holstein Kiel vs. SV Werder Bremen

Sonntag, den 28.11.2021 um 13:30 Uhr