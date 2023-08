Die Hockey-Europameisterschaften der Damen und Herren finden vom 18. bis zum 27. August 2023 in Mönchengladbach statt. In der Vorrunde bestreiten die deutsche Damen- und Herren-Nationalmannschaft jeweils drei Gruppenspiele.

Zeitplan der Hockey-Europameisterschaften 2023

Die Hockey-EM 2023 in Mönchengladbach findet zwischen Freitag, 18. August, und Sonntag, 27. August, statt. Insgesamt werden an den zehn Tagen 40 Partien gespielt. Die Gruppenphase erstreckt sich bis Mittwoch, 23. August. Danach folgt die Endrunde. Das Endspiel der Damen steigt am Samstag, 26. August, um 14.45 Uhr, das Finale der Männer einen Tag darauf um 15 Uhr.

Spielplan: Wann spielt Deutschland bei der Hockey-EM?

Im ersten Spiel der Gruppenphase trifft Deutschland am 19. August auf Wales. Am 21. August folgt das Duell gegen den EM-Titelverteidiger aus den Niederlanden. Abgeschlossen wird die Gruppenphase am 23. August mit der Partie gegen Frankreich.

Hockey-EM 2023: Die Übertragung im Free-TV und Stream

Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF werden die deutschen Spiele bei den Euro Hockey Championships 2023, der ersten Hockey-EM in Deutschland seit zwölf Jahren, übertragen. Die Partien der deutschen Nationalmannschaften werden in der Vorrunde und im möglichen Halbfinale im Livestream auf sportstudio.de, auf sportschau.de sowie in den Mediatheken von ARD und ZDF gezeigt. Sollten die deutschen Teams die Finalspiele erreichen, gibt es diese live im linearen Programm von ARD und ZDF zu sehen.

Kader: Das deutsche Aufgebot für die Europameisterschaft

Zum deutschen Aufgebot für das Turnier vom 18. bis zum 27. August in Mönchengladbach gehören insgesamt 16 Feldspieler und zwei Torhüter. 15 Spieler waren bereits beim WM-Triumph in Indien zu Beginn dieses Jahres dabei.

Das mit Akteuren aus acht Vereinen zusammengestellte Team wird von Kapitän Mats Grambusch (Rot-Weiss Köln) angeführt. Erfahrenster Akteur ist Martin Zwicker (Berliner HC) mit 294 Länderspielen.

Tickets: Wo gibt es Karten für die EM?

Bei der EM gibt es vier Preiskategorien. Die billigsten Tickets auf der West- und Osttribüne kosten, je nach Turniertag, zwischen 12,50€ und 34,50€ zum Finale. Auf der Haupttribüne zahlen Hockey-Fans zwischen 51€ und 68,50€. Die günstigsten Dauerkarten kosten für die gesamte EM 195€. Die Tickets sind für den gesamten Tag für alle Partien gültig. Erhältlich sind die Karten unter eurohockey2023.com.