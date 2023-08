Am heutigen Freitag, den 4. August 2023, steht für Hertha BSC Berlin das erste Heimspiel an, zu Gast ist der Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden. Das Team von Pal Dardai startete mit einer Niederlage in Düsseldorf in die Saison, gegen den SV Wehen Wiesbaden soll nun der erste Saisonsieg her. Auch bei dieser Partie ist es wahrscheinlich, dass die drei Söhne von Pal Dardai erneut dabei sein werden. In Düsseldorf gab es das Profi-Debüt von Bence Dardai, der erst 17 Jahre alt ist. Marton Dardai stand in der Startformation, während er und sein Bruder Palko später eingewechselt wurden.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Spiel Hertha BSC Berlin gegen den SV Wehen Wiesbaden und die Übertragung im TV und Stream.

Hertha BSC Berlin gegen SV Wehen Wiesbaden – 2. Liga heute: Datum, Uhrzeit, Übertragung

Das Spiel in der 2. Fußball-Bundesliga zwischen Hertha BSC Berlin und dem SV Wehen Wiesbaden findet am Freitag, den 04.08.2023, statt. Anstoß der Partie ist um 18:30 Uhr im Olympiastadion in Berlin. Alle Fans, die kein Ticket mehr ergattern konnten, haben die Möglichkeit, die Partie zu Hause per Live-Übertragung verfolgen zu können.

Alle Informationen zum Spiel im Überblick:

Teams: Hertha BSC Berlin, SV Wehen Wiesbaden

Hertha BSC Berlin, SV Wehen Wiesbaden Wettbewerb: 2. Spieltag, 2. Bundesliga

2. Spieltag, 2. Bundesliga Datum und Anpfiff: Freitag, 04.08.2023, 18:30 Uhr

Freitag, 04.08.2023, 18:30 Uhr Spielort: Olympiastadion, Berlin

Der Aufsteiger aus Wiesbaden spielten am ersten Spieltag der Saison 1:1 unentschieden.

Wer überträgt das Spiel zwischen Hertha und dem SV Wehen Wiesbaden im TV?

Das Spiel zwischen Hertha BSC Berlin und dem SV Wehen Wiesbaden wird nicht live im Free-TV übertragen. Der Pay-TV-Sender Sky hat die Übertragungsrechte für die 2. Bundesliga. Dort wird das Spiel live und in voller Länge übertragen. Sky zeigt die Partie auf Sky Sport Bundesliga 1 in der Konferenz und auf Sky Sport Bundesliga 2 als Einzelspiel.

Hertha BSC Berlin vs. SV Wehen Wiesbaden heute im kostenlosen Stream sehen?

Für die Partie Hertha BSC Berlin gegen den SV Wehen Wiesbaden gibt es keinen kostenlosen Livestream. Auch hier besitzt der Pay-TV-Sender Sky die Übertragungsrechte. Auf den Plattformen SkyGo und WOW wird das Spiel gestreamt. Diese Plattformen sind kostenpflichtig. Alle Informationen zur Übertragung im Überblick.

Free-TV : –

: – Pay-TV : Sky Sport Bundesliga 2 (Einzelspiel), Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Top Event (Konferenz)

: Sky Sport Bundesliga 2 (Einzelspiel), Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Top Event (Konferenz) Livestream: Sky Go, WOW, Onefootball

Hertha BSC Berlin: Zeefuik und Winkler fallen vorerst aus

Hertha BSC, der Fußball-Zweitligist, muss vorerst auf Rechtsverteidiger Deyovaisio Zeefuik und Flügelspieler Marten Winkler verzichten. Der Niederländer Zeefuik erlitt eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel während des Liga-Auftakts gegen Fortuna Düsseldorf am Samstagabend. Winkler hingegen erlitt eine Bänderverletzung im linken Sprunggelenk während seines Zweitliga-Debüts. Beide Spieler werden bis auf Weiteres ausfallen, wie der Verein am Montag bekannt gab. Winkler kehrte im Sommer nach einer Leihe zu Waldhof Mannheim in die Hauptstadt zurück, während Zeefuik zuletzt an Hellas Verona ausgeliehen war.

