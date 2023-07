Am Freitag, den 21. Juli 2023, trifft Hertha BSC Berlin in einem Vorbereitungsspiel auf den belgischen Erstligisten Standard Lüttich. Für die Berliner ist es das letzte Testspiel vor dem Saisonauftakt gegen Fortuna Düsseldorf. In den bisherigen fünf Testspielen gab es für das Team von Pal Dardai drei Siege und zwei Niederlagen.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Spiel Hertha BSC Berlin gegen Standard Lüttich und die Übertragung im TV und Livestream.

Standard Lüttich gegen Hertha BSC – Testspiel heute: Uhrzeit, Anpfiff und Übertragung

Das Testspiel zwischen Standard Lüttich und Hertha BSC Berlin findet am Freitag, 21. Juli 2023, statt. Anpfiff im Maurice-Dufrasne-Stadion in Lüttich ist um 18 Uhr.

Alle Informationen zum Spiel im Überblick:

Teams : Standard Lüttich, Hertha BSC Berlin

: Standard Lüttich, Hertha BSC Berlin Wettbewerb : Testspiel

: Testspiel Datum und Uhrzeit : Freitag, 21. Juli 2023, 18 Uhr

: Freitag, 21. Juli 2023, 18 Uhr Spielort: Maurice-Dufrasne-Stadion, Lüttich

Hertha BSC Berlin heute: Übertragung des Testspiels im TV und Livestream

Das Testspiel zwischen Standard Lüttich und Hertha BSC Berlin wird nicht im TV gezeigt. Jedoch wird diese Partie mit großer Wahrscheinlichkeit auf dem YouTube-Kanal von Hertha BSC Berlin live und in voller Länge gestreamt.

Alle Infos zur Übertragung im Überblick:

Free-TV : -

: - Pay - TV : -

- : - Livestream: Hertha BSC Berlin YouTube-Kanal

Hertha BSC Berlin: Torhüter Gersbeck suspendiert

Ausgerechnet Marius Gersbeck, der Fan-Liebling und Kandidat für die Kapitänsrolle, gerät durch einen nächtlichen Zwischenfall im Trainingslager in Zell am See in Schwierigkeiten, und die Saisonvorbereitung von Hertha BSC läuft nicht wie geplant. Die österreichische Polizei äußerte den Verdacht der Körperverletzung eines 22-Jährigen gegen den Torwart, was zu mehreren Komplikationen für den Berliner Fußball-Zweitligisten führt. Nach seiner vorläufigen Suspendierung durch die Hertha-Führung müssen die sportlichen Aspekte berücksichtigt werden. Cheftrainer Pal Dardai wird sich mit Torwart-Trainer Andreas Menger beraten. Beim Trainingsauftakt hatte Hertha sechs Torhüter im Kader. Vorübergehend wird Gersbeck aussortiert. Alexander Schwolow (31), der an den FC Schalke 04 ausgeliehen war, wird den Verein endgültig verlassen, daran soll nichts geändert werden. Oliver Christensen (24) ist ein Kandidat für den Verkauf, da Hertha finanzielle Mittel benötigt. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass Christensen nun bleiben muss, da ansonsten nur noch Tjark Ernst (20) als Torhüter übrig bleibt. Obwohl Dardai Ernst die Rolle als Nummer eins zutraut, wäre das Risiko ohne einen erfahrenen Ersatztorhüter hoch. Robert Gwasigroch (19) und Tim Goller (18) sind derzeit nur für den Einsatz in der U23-Mannschaft in der Regionalliga vorgesehen.