Am Sonntag, den 16. Juli 2023, trifft Hertha BSC Berlin in einem Testspiel auf den belgischen Meister Royal Antwerpen. Für die Berliner ist es das zweite Spiel an diesem Wochenende. Das Team von Pal Dardai befindet sich seit dem 12. Juli 2023 im Trainingslager in Zell am See in Österreich.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Spiel Hertha BSC Berlin gegen Royal Antwerpen und die Übertragung im TV und Livestream.

Hertha BSC gegen Royal Antwerpen – Testspiel: Uhrzeit, Anpfiff und Übertragung

Das Testspiel zwischen Hertha BSC Berlin und Royal Antwerpen findet am Sonntag, den 16. Juli 2023, statt. Anpfiff in der Saalfelden Arena in Saalfelden ist um 13 Uhr.

Alle Infos zum Spiel im Überblick:

Teams : Hertha BSC Berlin, Royal Antwerpen

: Hertha BSC Berlin, Royal Antwerpen Wettbewerb : Testspiel

: Testspiel Datum und Uhrzeit : Sonntag, 16. Juli 2023, 13 Uhr

: Sonntag, 16. Juli 2023, 13 Uhr Spielort: Saalfelden Arena, Saalfelden

Hertha BSC Berlin heute: Übertragung des Testspiels im TV und Livestream

Das Testspiel zwischen Hertha BSC Berlin und dem belgischen Meister Royal Antwerpen wird nicht live im TV übertragen. Jedoch gibt es für die Fans einen kostenlosen Livestream dieser Partie. Auf dem YouTube-Kanal von Hertha BSC Berlin wird das Vorbereitungsspiel live und in voller Länge gestreamt.

Alle Infos zur Übertragung im Überblick:

Free-TV : -

: - Pay - TV : -

- : - Livestream: Hertha BSC Berlin YouTube-Kanal

Hertha BSC: Ngankam wechselt zu Eintracht Frankfurt

Jessic Ngankam zeigte das Victory-Zeichen und grüßte noch einmal mit dem obligatorischen Ha-Ho-He. Obwohl die Nachricht, dass der 22-jährige Stürmer zu Eintracht Frankfurt wechselt, nicht mehr überraschend war, schmerzt sie dennoch die Berliner. Die Aussicht auf Bundesliga-Fußball und Auftritte im Europacup haben für ihn natürlich einen höheren Stellenwert als die starke Verbundenheit mit seinem "Herzensverein".