Am Samstag, den 30. September 2023, ist der FC St. Pauli in der 2. Bundesliga zu Gast bei Hertha BSC Berlin. Der Bundesliga-Absteiger aus Berlin startete schwach in die Saison und holte an den ersten fünf Spieltagen lediglich drei Punkte. Jedoch gelang dem Team von Pal Dardai in den letzten zwei Wochen der Umschwung. Aus den letzten zwei Spielen holte die Alte Dame sechs Punkte und möchte diese Form auch im Spiel gegen den FC St. Pauli bestätigen. Der FC St. Pauli spielt bislang eine hervorragende Saison. Die Mannschaft von Fabian Hürzeler ist noch ungeschlagen in dieser Saison. Zudem kassierten die Hamburger bisher nur vier Gegentore. Damit stellen sie die beste Defensive der Liga. Am vergangenen Spieltag gewann der FC St. Pauli das Topspiel gegen den FC Schalke 04.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Spiel Hertha BSC Berlin gegen den FC St. Pauli und die Übertragung im Free-TV und kostenlosem Stream.

Hertha BSC Berlin gegen FC St. Pauli – 2. Liga heute: Datum, Uhrzeit, Übertragung

Das Spiel in der 2. Fußball-Bundesliga zwischen Hertha BSC Berlin und dem FC St. Pauli findet am Samstag, den 30.09.2023, statt. Anstoß der Partie ist um 20:30 Uhr im Olympiastadion in Berlin. Alle Fans, die kein Ticket mehr ergattern konnten, haben die Möglichkeit, die Partie zu Hause per Live-Übertragung verfolgen zu können.

Alle Informationen zum Spiel im Überblick:

Teams: Hertha BSC Berlin, FC St. Pauli

Hertha BSC Berlin, FC St. Pauli Wettbewerb: 8. Spieltag, 2. Bundesliga

8. Spieltag, 2. Bundesliga Datum und Anpfiff: Samstag, 30.09.2023, 20:30 Uhr

Samstag, 30.09.2023, 20:30 Uhr Spielort: Olympiastadion, Berlin

Bleibt der FC St. Pauli auch nach dieser Partie noch ungeschlagen?

© Foto: Philipp Szyza/dpa

Wer überträgt Hertha BSC gegen St. Pauli heute im TV?

Hier gibt es erfreuliche Nachrichten für alle Fans. Die Partie zwischen Hertha BSC Berlin und dem FC St. Pauli wird live im Free-TV übertragen. Der Sender Sport 1 überträgt das Spiel live und in voller Länge. Die Übertragung startet um 19:30 Uhr mit den Vorberichten. Das diesjährige Sport1-Team besteht aus den Moderatorinnen Katharina Kleinfeldt und Ruth Hofmann, begleitet von den Kommentatoren Markus Höhner und Oliver Forster. Als Experten sind Martin Harnik, Peter Neururer, Olaf Thon und Maik Franz mit dabei.

Auch auf dem Pay-TV-Sender Sky wird das Spiel live übertragen. Dort läuft das Topspiel der 2. Bundesliga auf Sky Sport, Bundesliga Top Event und Sky Sport UHD.

Hertha BSC Berlin vs. St. Pauli heute kostenlos im Stream sehen?

Für die Partie Hertha BSC Berlin gegen den FC St. Pauli gibt es einen kostenlosen Livestream. Der Sender Sport 1 überträgt das Topspiel der 2. Liga zwischen Hertha BSC und St. Pauli in einem kostenlosen Livestream. Zusätzlich wird das Spiel auf den Plattformen Sky Go und WOW wird das Spiel gestreamt. Diese Plattformen sind kostenpflichtig. Alle Informationen zur Übertragung im Überblick.

Free-TV : Sport 1

: Sport 1 Pay-TV : Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Top Event

: Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Top Event Livestream: Sport 1, Sky Go, WOW

2. Bundesliga sehen mit Sky: Jetzt das WOW-Angebot sichern*

Mit WOW können Fans die Bundesliga-Übertragungen von Sky ganz flexibel erleben. Der neue Streaming-Service bietet den Live-Sport von Sky zu attraktiven Konditionen an. Für den besten Preis können sich Fans das Jahresabonnement sichern und für eine Laufzeit von 12 Monaten den gesamten Live-Sport von Sky auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig genießen. Hier geht es direkt zum Angebot von WOW.

*Dieser Beitrag enthält Affiliate Links. Was bedeutet das? Sollten Sie über die Links zu den Produkten einen Kauf abschließen, erhält swp.de eine kleine Provision. Die Berichterstattung beeinflusst das nicht. Die Produkte und Angebote in diesem Beitrag wurden redaktionell ausgewählt und bewertet.