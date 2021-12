Am heutigen Samstag, den 18.12.2021, trifft Hertha BSC Berlin im Bundesliga-Topspiel auf Borussia Dortmund.

Nach zuletzt zwei sieglosen Partien, gelang den Schwarz-Gelben ein glanzloser Sieg gegen den Tabellenletzten Greuther Fürth am vergangenen Spieltag. Den Dortmundern geht zum Ende der Hinrunde die Puste aus. „In der jetzigen Form haben wir sicherlich keine Chance, die Bayern vom Thron zu stoßen, aber wir arbeiten daran.“, so BVB-Trainer Marco Rose. Auch bei Hertha BSC läuft es nicht. Zuletzt gab es eine 4:0 Klatsche in Mainz.

1. Fußball-Bundesliga – Hertha vs. Dortmund: Datum, Uhrzeit, Spielort

Das Spiel zwischen Hertha BSC und Borussia Dortmund findet am Samstag, den 18.12.2021, um 18:30 Uhr statt. Das Spiel wird im Olympiastadion in Berlin ausgetragen.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Hertha vs. Borussia Dortmund: Gibt es eine Übertragung des Bundesligaspiels im Free-TV?

Fußballfans fragen sich, ob das Bundesligaspiel live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird. Hier gibt es leider schlechte Nachrichten. Das Spiel wird nicht im Free-TV übertragen. Die Rechte für die Partie hat sich der Pay-TV Sender Sky gesichert. Dort wird die Begegnung live und in voller Länge übertragen.

Hertha BSC vs. BVB : So seht ihr das Spiel im Livestream im Internet

Auch in Sachen Livestream im Internet gibt es schlechte Nachrichten: Für das Spiel zwischen Herha BSC Berlin und Borussia Dortmund wird es keinen kostenlosen Live-Stream geben. Sky hat sich die Exklusivrechte an den Samstagnachmittag-Spielen gesichert, bietet jedoch einen Livestream über Sky Go und Sky Ticket an.

Die Streamingplattform DAZN wird das Spiel nicht übertragen.

