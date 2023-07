Am Samstagabend wird im Ersten wieder ermittelt. Der Sender wiederholt mit „Harter Brocken – Der Waffendeal“ am 22.07.2023 den sechsten Teil der Reihe. Dieses Mal darf sich Koops mit einer kriminellen Bikerbande herumschlagen, die sich ein bisschen zu viel aufgehalst hat und Unruhe in den Ort bringt.

Wann läuft der Film? Worum geht es genau? Und welche Schauspieler sind dabei? Alle Infos rund um Sendetermine, Handlung, Besetzung, Drehorte und mehr findet ihr hier im Überblick.

„Harter Brocken – Der Waffendeal“: Sendetermine und Sendezeit

Der Film lief im Mai 2021 erstmals im Ersten. Jetzt zeigt der Sender ihn erneut am 22. Juli 2023 zur Primetime. Eine Wiederholung im Anschluss wird es nicht geben.

Der Sendetermin samt Sendezeit:

Samstag, 22.07.2023, um 20:15 Uhr

Gibt es „Der Waffendeal“ in der ARD-Mediathek?

Wer den Krimi verpasst hat, kann sich freuen: Den Film gibt es seit dem 20. Juli 2023 in der ARD-Mediathek zu sehen. Dort steht er euch als Wiederholung zur Verfügung.

Worum geht es in „Harter Brocken – Der Waffendeal“?

Nach einer durchzechten Nacht wird Frank Koops in seinem Hochsitz durch einen Schuss geweckt. Auf der Suche nach dem Förster Heiko, der mit ihm die Nacht durchgemacht hat, trifft er auf den Rockerboss Andy Blome. Ihn mitten im Wald anzutreffen, lässt ihn Verdacht schöpfen und er beschließt ihm auf den Spuren zu bleiben. Zurecht, denn der hat nicht nur seinen Kumpel auf dem Gewissen, sondern verfolgt noch ein Bandenmitglied. Zusammen mit seiner Kollegin Mette und dem Postboten Heiner versucht Koops herauszufinden, warum Andy mit seiner Crew zurück in die Heimat gekommen ist. Zwar kennt der Biker Koops noch aus der Kindheit und kommt ihm auf die Schliche, doch ein Maulwurf in seinen eigenen Reihen und der Gangsterboss Victor Koslow machen ihm zu schaffen. Mit ihm hat er sich auf einen Waffendeal eingelassen, der außerhalb seiner Liga spielt. Koops muss dem Ganzen schnell auf die Spur kommen, denn die Lage spitzt sich mehr und mehr zu.

Andy (Nicki von Tempelhoff, l.) plant mit seinem Bruder Chris (Merlin Leonhardt, Mitte) und Gangmitglied Bert Groll (Aurel Manthei) den nächsten Schritt.

© Foto: ARD Degeto/Kai Schulz

Die Besetzung von „Der Waffendeal“ im Überblick

Aljoscha Stadelmann schlüpft wieder in die Rolle des Kleinstadtpolizisten Frank Koops, der sich dieses Mal mit seinem Team mit einer Bikergang herumärgern muss.

Alle Schauspieler und ihre Rollen im Überblick:

Aljoscha Stadelmann – Frank Koops

Moritz Führmann – Heiner Kelzenberg

Anna Fischer – Mette Vogt

Nicki von Tempelhoff – Andy Blome

Aurel Manthei – Bert Groll

Kim Riedle – Jessie/Nina Kuro

Merlin Leonhardt – Chris Blome

Julian Schmieder – Ricky Temme

Hanna Plaß – Anna-Lea Gritz

Kasem Hoxha – Victor Koslow

Sebastian Weiss – Heiko Mendt

Johanna Falckner – Sinje Mendt

Wann und wo wurde „Harter Brocken – Der Waffendeal“ gedreht?

Gedreht wurde der Film von Oktober bis November 2020. Hauptdrehort war Sankt Andreasberg im Harz. Dort dient das gelbe Haus gegenüber der Polizeistation als Drehort für die Kneipe „Schöckinger“. Das im Film vorkommende Polizeirevier, das genau gegenüber liegt, ist jedoch lediglich ein bewohntes Mehrfamilienhaus.

Alle „Harter Brocken“-Krimis im Überblick

Bei „Der Waffendeal“ handelt es sich um den sechsten Film der „Harter Brocken“-Reihe. Insgesamt gibt es aktuell sieben Teile, doch können sich Fans freuen: Im Oktober 2022 ging der achte Teil in den Kasten.

Alle Krimis in ihrer Reihenfolge: