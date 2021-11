Montagabend ist Polit-Talk-Abend im Ersten: Auch am 29.11.2021 lädt Moderator Frank Plasberg wieder einige Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft in seine Live-Sendung, um mit ihnen über aktuelle Themen zu sprechen.

Um was geht es in dem Format heute? Wer ist im Studio? Wann wird die Folge wiederholt? Thema, Gäste, Sendetermine, Mediathek, Gästebuch und Faktencheck zur ARD-Sendung findet ihr in dieser Übersicht.

„Hart aber fair“ heute: Thema am 29.11.21

In der neuen Ausgabe von „Hart aber fair“ geht es am 29.11.2021 um das Thema: „Neue Regierung, altes Problem - Aufbruch im Schatten von Corona“. In der Polit-Talk-Show soll aufgegriffen werden, was die Ampel-Koalition alles vor hat. Jedoch geht es statt eines Neustarts zunächst wieder um das drängende Thema Corona, das Fragen aufwirft wie: Impfpflicht für alle? Und Lockdown nur für Ungeimpfte? Reicht das? Darüber wird debattiert.

„Hart aber fair“ heute: Gäste am 29.11.21

Wer diskutiert heute Abend in der berühmten Runde? Das Erste hat die Gäste der Sendung am 29.11.2021 bereits bekannt gegeben.

Katrin Göring-Eckardt (B'90/Grüne, Fraktionsvorsitzende)

(B'90/Grüne, Fraktionsvorsitzende) Bettina Stark-Watzinger (FDP, parlamentarische Geschäftsführerin der FDP-Bundestagsfraktion; nominiert als zukünftige Bildungsministerin)

(FDP, parlamentarische Geschäftsführerin der FDP-Bundestagsfraktion; nominiert als zukünftige Bildungsministerin) Norbert Röttgen (CDU, Bundestagsabgeordneter; Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses; kandidiert als CDU-Bundesvorsitzender)

(CDU, Bundestagsabgeordneter; Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses; kandidiert als CDU-Bundesvorsitzender) Michael Hüther (Wirtschaftswissenschaftler, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln)

(Wirtschaftswissenschaftler, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln) Bernd Ulrich (Stellv. Chefredakteur der "Zeit")

„Hart aber fair“: Gästebuch zum 29.11.21

Die Zuschauer von „Hart aber fair" können ebenfalls Teil der Sendung sein. Im Gästebuch zu jeder Folge haben sie die Möglichkeit, ihre Meinung zum Thema mitteilen. Diese Beiträge werden dann nach Bedarf in die Live-Sendung integriert. Mittlerweile ist aber aus Fairness-Gründen erforderlich, dass die Zuschauer dabei ihren vollständigen Namen angeben. Das Gästebuch ist von freitags 16 Uhr bis dienstags 12 Uhr geöffnet.

„Hart aber fair“: Faktencheck zum 29.11.21

Aussagen der Gäste direkt zu prüfen. Daher checkt „Hart aber fair“ im Anschluss nochmal genauer nach und lässt einige Behauptungen von Experten checken. Die Antworten gibt es jeweils In der Live-Sendung geht es für gewohnt turbulent zu. Da bleibt in den 75 Minuten meist keine Zeit,direkt zu prüfen. Daher checkt „Hart aber fair“ im Anschluss nochmal genauer nach und lässt einigevon Experten checken. Die Antworten gibt es jeweils am Tag nach der Sendung auf der Homepage des Senders.

Somit folgt der Faktencheck für die Sendung den 29.11.2021 am Dienstag, 30.11.2021.

„Hart aber fair“: Sendetermine

Die neue Folge von „Hart aber fair“ läuft am 29. November 2021 live um 21:00 Uhr im Ersten. Die Sendung wird anschließend mehrmals wiederholt.

Die Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

29.11.2021 um 20:15 Uhr auf Das Erste

30.11.2021 um 02:15 Uhr auf Das Erste

30.11.2021 um 08:25 Uhr auf WDR

30.11.2021 um 20:15 Uhr auf tagesschau24

01.12.2021 um 01:00 Uhr auf 3sat

