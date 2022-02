Am heutigen Freitag, 11.02.2022, gastiert der Werder Bremen bei Hansa Rostock.

Der SV Werder Bremen ist momentan das Team der Stunde in der 2. Fußball-Bundesliga. Die Mannschaft von Trainer Ole Werner konnte die letzte sechs Ligaspiele gewinnen und befindet sich auf dem 3. Tabellenplatz.

Wer überträgt das Spiel der 2. Bundesliga zwischen Hansa Rostock und Werder Bremen im Free-TV ?

Hansa Rostock gegen Werder Bremen Übertragung: Anpfiff, Spielort, Datum

Das Spiel der 2. Fußball-Bundesliga zwischen Hansa Rostock und Werder Bremen findet am Freitag, den 11.02.2022, um 18:30 Uhr im Ostseestadion in Rostock statt.

Hansa gegen Werder: Welcher Sender überträgt das Spiel der 2. Liga live im TV?

Schlechte Nachrichten für Fans der beiden Mannschaften: Die Partie zwischen Hansa Rostock und Werder Bremen wird nicht live im Free-TV übertragen. Der Pay-TV-Sender Sky hat sich die Übertragungsrechte gesichert. Dort wird die Begegnung bei Sky Sport 1 und in voller Länge zu sehen sein.

Hansa Rostock vs. Werder Bremen in der 2. Liga: Gibt es einen kostenlosen Live-Stream?

Einen Live-Stream für das Spiel wird es geben, der allerdings kostenpflichtig ist. Die Partie ist im Stream bei SkyGo und SkyTicket zu sehen.

Heute live: Hansa Rostock will Werder Bremen ärgern

Rostock-Trainer Jens Härtel hat das Liga-Match gegen Werder Bremen im Blick. Zwar sei der Dreier gegen Dresden etwas Besonderes und brachte für Hansa in der Tabelle den Sprung auf Rang zwölf. „Aber es ist halt nur ein Spiel und ein Sieg. Es gibt auch nur drei Punkte.“ Vom Erfolg in Dresden erhofft er sich Rückenwind. Bremen sei in einer unfassbar guten Form. Man werde aber versuchen, auch „die ein bisschen zu ärgern“, wie Härtel ankündigte.