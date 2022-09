Am heutigen Samstag, 17.09.2022, ist der 1. FC Magdeburg zu Gast bei Hansa Rostock. Der Aufsteiger aus Magdeburg feierte am vergangenen Spieltag den ersten Heimsieg in dieser Saison. Der Gastgeber aus Rostock ist seit drei Spielen sieglos. Zwei Punkte trennen die beiden Mannschaften in der Tabelle.

Wo wird die Partie zwischen Hansa Rostock und Magdeburg live im Fernsehen übertragen?

übertragen? Wird es einen kostenlosen Live-Stream geben?

Alle Infos zur Übertragung im Überblick.

Hansa Rostock vs. 1. FC Magdeburg– 2. Bundesliga heute: Datum, Uhrzeit, Übertragung

Das Spiel in der 2. Fußball-Bundesliga zwischen Hansa Rostock und dem 1. FC Magdeburg findet am Samstag, den 17.09.2022, statt. Anstoß der Partie ist um 13:00 Uhr im Ostseestadion in Rostock. Alle Fans, die kein Ticket mehr ergattern konnten, haben die Möglichkeit, die Partie zu Hause per Live-Übertragung verfolgen zu können.

Alle Infos zum Spiel im Überblick:

Teams : Hansa Rostock, 1. FC Magdeburg

: Hansa Rostock, 1. FC Magdeburg Wettbewerb : 9. Spieltag, 2. Bundesliga

: 9. Spieltag, 2. Bundesliga Datum und Anpfiff : Samstag, 17.09.2022, 13:00 Uhr

: Samstag, 17.09.2022, 13:00 Uhr Spielort: Ostseestadion, Rostock

Der 1. FC Magdeburg möchte den zweiten Sieg in Folge feiern.

© Foto: Swen Pförtner/dpa

Wo läuft Hansa vs. Magdeburg heute live im TV?

Das Spiel zwischen Hansa Rostock und dem 1. FC Magdeburg wird nicht live im Free-TV übertragen. Der Pay-TV-Sender Sky hat die Übertragungsrechte für die 2. Bundesliga. Dort wird das Spiel live und in voller Länge übertragen. Sky zeigt die Partie auf Sky Sport 2 in der Konferenz. Auf dem Sender Sky Sport 5 wird die Partie live und in voller Länge übertragen.

Rostock vs. Magdeburg heute: Wird es einen kostenlosen Stream geben?

Für diese Partie wird es keinen kostenlosen Live-Stream geben. Auch hier besitzt der Pay-TV-Sender Sky die Übertragungsrechte. Auf den Plattformen SkyGo und WOW wird das Spiel gestreamt. Diese Plattformen sind kostenpflichtig.

