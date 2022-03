In der 2. Bundesliga trifft am 26. Spieltag Gastgeber Hansa Rostock am heutigen Freitag, 11.03.2022, auf den Herausforderer Holstein Kiel.

Mit einer Niederlage am Freitag würde Holstein Kiel in der zweiten Bundesliga hinter Hansa Rostock zurückfallen. Auch die personelle Lage schien zunächst angespannt. Doch aller Voraussicht nach kann FC Hansa Rostock in Bestbesetzung in das Nordderby gehen. Hansa Rostock startet aber mit Ballast in die Partie: Aus den bisherigen zwölf Heimspielen gingen sie nur zwei Mal als Sieger hervor. „Die Leute erwarten, dass wir mutig sind und nach vorne spielen. Es gilt, den Mix zu finden, nicht zu übersteuern, aber trotzdem zuzuschlagen“, beschrieb Hansa-Trainer Jens Härtel das Erfolgsrezept für das Spiel.

Übertragung im Free-TV : Läuft Hansa Rostock vs. Holstein Kiel im frei empfangbaren Fernsehen?

: Läuft Hansa Rostock vs. Holstein Kiel im frei empfangbaren Fernsehen? Sky, DAZN und Co. : Wo wird Rostock gegen Kiel live im Stream übertragen?

: Wo wird Rostock gegen Kiel übertragen? Gibt es eine Übertragung im kostenlosen Livestream?

So seht ihr das Spiel der 2. Bundesliga im TV

Hansa Rostock vs. Holstein Kiel in der 2. Bundesliga: Uhrzeit, Anpfiff, Stadion

Das Spiel Hansa Rostock und Holstein Kiel findet am Freitag, den 11.03.2022, statt. Angepfiffen wird die Partie um 18:30 Uhr im Ostseestadion in Rostock.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : Hansa Rostock, Holstein Kiel

: Hansa Rostock, Holstein Kiel Wettbewerb : 2. Bundesliga, 26. Spieltag

: 2. Bundesliga, 26. Spieltag Datum und Uhrzeit : 11.03.2022, 18:30 Uhr

: 11.03.2022, 18:30 Uhr Stadion/Spielort: Ostseestadion, Rostock

Hansa Rostock vs. Holstein Kiel Übertragung: Wird das Spiel live im Free-TV übertragen?

Viele Fußball-Fans stellen sich die Frage, ob das Nordderby zwischen Hansa Rostock und Holstein Kiel im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird. Hier gibt es leider schlechte Nachrichten: Der 26. Spieltag der 2. Bundesliga wird nicht im Free-TV übertragen.

Hansa Rostock vs. Holstein Kiel am 11.03.2022: Die 2. Bundesliga live auf Sky

Die Partien in der 2 Bundesliga könnt ihr live und exklusiv bei Sky sehen. Über den Streaming-Kanal Sky Ticket und Sky Go können die Spiele der zweiten Bundesliga auch online im Livestream geschaut werden.

Aufstellungen Hansa Rostock gegen Holstein Kiel am 11.03.2022

Die voraussichtliche Aufstellung von Gastgeber Hansa Rostock und Herausforderer Holstein Kiel am 11.03.2022:

Hansa Rostock: Kolke – Roßbach, Malone, Neidhart, Becker – Fröde, Behrens, Ingelsso – Duljevic, Verhoek, Breier

Holstein Kiel: Dähne – Thesker, Lorenz, Erras – Sander, Korb, Mühling, Porath, Reese – Wriedt, Pichler