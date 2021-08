Das Topspiel der 2. Bundesliga steht an: Am Samstag, 21.08.2021, stehen sich im Abendspiel Hansa Rostock und Dynamo Dresden gegenüber. Anpfiff ist um 20:30 Uhr im Ostseestadion in Rostock, vor Zuschauern. Beim Ost-Klassiker treffen dabei auch zwei Transferstrategien aufeinander, während Hansa Rostock eher auf Erfahrung setzt, verfolgt Dresden eher die Strategie der jungen Wilden. Ex-Profi Halil Savran glaubt die Zuschauer-Rückher sei ein leichter Vorteil für Dynamo: „Sie haben in der letzten Saison quasi nur vor leeren Rängen gespielt. Jetzt erleben sie zum ersten Mal, was für eine Stimmung mit Fans im Stadion ist. Das kannten sie bisher gar nicht im Gegensatz zu den alten Hasen. Da gehst du richtig ab, das setzt zusätzliche Kräfte frei.“ Bleibt spannend ob sich Erfahrung oder Temperament durchsetzt.

Rostock gegen Dresden: Anstoß, Zuschauer, Spielort, Übertragung

Hansa Rostock empfängt Dynamo Dresden, ein Duell der beiden Aufsteiger. Während Hansa mit dem momentanen Tabellenplatz 9 eher durchwachsen in die Saison gestartet ist, stehen die Dresdner ungeschlagen auf Platz 2 in der Tabelle.

Alle Infos im Überblick:

Teams: Hansa Rostock, Dynamo Dresden

Hansa Rostock, Dynamo Dresden Wettbewerb: 2. Fußball-Bundesliga 2021/2022, 4. Spieltag

2. Fußball-Bundesliga 2021/2022, 4. Spieltag Datum und Uhrzeit: 21.08.2021, 20:30 Uhr

21.08.2021, 20:30 Uhr Spielort: Ostseestadion, Rostock

Ostseestadion, Rostock Zuschauer: 14.500

TV-Übertragung und Live-Stream: Hansa Rostock vs. Dynamo Dresden im Free-TV oder auf Sky/DAZN?

Das Topspiel der 2. Bundesliga zwischen Rostock und Dresden wird live im Free-TV übertragen. Auch einen kostenlosen Livestream wird es geben. Die Übertragung des Spiels beginnt um 20:30 Uhr, während die Vorbericherstattung zu diesem Spiel schon ab 19:30 Uhr los geht. Die Rechte an der Übertragung der Partie hat sich der Sender Sport 1 gesichert. Dort wird die Partie live und in voller Länge übertragen. DAZN wird die Begegnung nicht zeigen.

