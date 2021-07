Am 31.07.2021 stehen sich in der 2. Fußball-Bundesliga Hannover 96 und Hansa Rostock gegenüber. Anpfiff des Samstagsspiels ist um 13:30 Uhr.

Die 2. Bundesliga in der Saison 2021/22 hat einen spannenden ersten Spieltag mit einigen Überaschungen hinter sich. Hannover konnte gegen Mit-Aufstiegsfavorit Bremen einen Punkt holen. Doch das Spiel hätte auch zugunsten der 96er ausgehen können, wenn sie die Chancen genutzt hätten. Rostock hingegen verlor das Auftaktspiel gegen den Karslruher SC. Der Aufsteiger muss Punkte sammeln, sonst wird es schwer mit dem Verbleib in der zweithöchsten deutschen Spielklasse. In derwerden 22.250erwartet. Für Neu-Trainer Jan Zimmermann ist es das erste Heimspiel. Wir dürfen uns auf ein spannendes Spiel freuen.