Es ist das Zusammentreffen zweier echter Traditionsklubs in Fußball-Deutschland. Am heutigen Sonntag, 13.3.2022, spielen Hannover 96 und der 1. FC Nürnberg in der 2. Bundesliga gegeneinander. Trainer Robert Klauß möchte mit dem 1. FC Nürnberg den jüngsten Aufwärtstrend auch in Hannover fortsetzen und in der 2. Fußball-Bundesliga nach Möglichkeit noch etwas näher an die Aufstiegsplätze heranrücken. Hannovers Trainer Christoph Dabrowski hatte den „Club“ zum Favoriten erklärt, der Aufstiegsambitionen habe. Klauß bewertete das als „eine Mischung aus respektvoll und clever“ seines Trainerkollegen: „Da ist er ein Fuchs.“

Hannover 96 vs. 1. FC Nürnberg in der 2. Bundesliga: Uhrzeit, Anpfiff, Stadion

Das Spiel Hannover 96 und dem 1. FC Nürnberg findet am Sonntag, dem 13.03.2022, statt. Angepfiffen wird die Partie um 13:30 Uhr in der HDI Arena in Hannover.

Viele Fußball-Fans stellen sich die Frage, ob das Spiel zwischen Hannover 96 und dem 1. FC Nürnberg im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird. Hier gibt es leider schlechte Nachrichten: Der 26. Spieltag der 2. Bundesliga wird nicht im Free-TV übertragen.

Hannover vs. Nürnberg am 13.03.2022: Die 2. Bundesliga live auf Sky

Die Partien in der 2 Bundesliga könnt ihr live und exklusiv bei Sky sehen. Über den Streaming-Kanal Sky Ticket und Sky Go können die Spiele der zweiten Bundesliga auch online im Livestream geschaut werden.