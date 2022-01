Island und Norwegen treffen heute, am Freitag, 28.01.2022, im Spiel um Platz 5 bei der Handball-EM 2022 aufeinander. Die beiden Teams wurden in ihren Hauptrunden-Gruppen jeweils Dritter. Hier erfahrt ihr alles zur Übertragung des Spiels in Budapest.

Handball-EM 2022 Spiel um Platz 5 – Island gegen Norwegen Übertragung: Datum, Uhrzeit, Spielort

Das Spiel um Platz 5 der Handball-EM 2022 findet am Freitag, den 28.01.2022 um 15:30 Uhr statt. Ausgetragen wird die Partie in Budapest, der Hauptstadt von Ungarn.

Alle Infos zum Spiel um Platz 5 zwischen Island und Norwegen findet ihr hier:

Handball-EM Spiel um Platz 5 – Island gegen Norwegen live im Free-TV?

Das Spiel um Platz fünf der Handball-EM 2022 Island gegen Norwegen wird nicht im Free-TV übertragen.

Handball-EM Spiel um Platz 5 – Island vs. Norwegen im Internet per Livestream

Sportdeutschland.tv bietet einen Livestream des Spiel um Platz 5 zwischen Island und Norwegen an. Für 3,50 Euro kann man das Spiel im Pay per View anschauen. Einen kostenlosen Livestream gibt es nicht.

Alle Infos zur Übertragung Island gegen Norwegen am 28.01.2022 im Überblick:

Handball-EM 2022: Alle Spiele am 28.01.2022

Auch die beiden Halbfinals stehen bei der Handball-EM am Freitag, 28.01.2022, auf dem Programm.