Island trifft bei der Handball-EM auf die Niederlande. Das Spiel der Gruppe B findet am 16. Januar 2022 statt. Die Partie startet am Sonntag um 20:30 Uhr. Beide Mannschaften gewannen ihr Auftaktspiel in der Gruppe und können mit einem Sieg einen großen Schritt Richtung Hauptrunde machen. Hier erfahrt ihr alles zur Übertragung Island gegen Niederlande live im TV und Stream übertragen.

Wo wird das Duell Island gegen Niederlande bei der Handball-EM übertragen?

bei der Handball-EM übertragen? Gibt es eine Übertragung im Free-TV und kostenlosen Livestream ?

und kostenlosen ? Alle Infos zu Island gegen Niederlande bei der Handball-EM 2022 bekommt ihr hier.

Handball-EM 2022 – Island gegen Niederlande Übertragung: Uhrzeit, Anpfiff, Spielort

Das EM-Spiel zwischen Island und Niederlande findet am Sonntag, den 16.01.2022, statt. Ausgetragen wird die Partie in Budapest in der Ungarn.

Alle Infos zum EM-Spiel Island vs. Niederlande findet ihr:

Spiel: Island gegen Niederlande

Island gegen Niederlande Wettbewerb: Handball-Europameisterschaft 2022, Gruppenphase

Handball-Europameisterschaft 2022, Gruppenphase Gruppe: B

B Datum und Uhrzeit: 16.01.2022, 20:30 Uhr

16.01.2022, 20:30 Uhr Spielort: Budapest, Ungarn

Handball-EM Übertragung: Island gegen NIederlande live im Free-TV und Stream

Sportdeutschland.tv überträgt alle Spiele der Handball-Europameisterschaft 2022 live im Internet. So auch die Partie Island gegen Niedelande.

ARD, ZDF übertragen Spiele mit deutscher Beteiligung und Eurosport je nach Turnierverlauf bis zu 18 Begegnungen ohne deutsche Beteiligung.

Island gegen Niederlande im Internet sehen – Gibt es einen Livestream?

Sportdeutschland.tv bietet einen Livestream des Spiels Island gegen Niedelande an. Hier sind alle Spiele kostenpflichtig zu sehen.

Alle Infos zur Übertragung Island gegen Niederlande am 16.01.2022 im Überblick:

Handball-EM 2022 Übertragung am 16.01.2022

Am Sonntag, 16.01.2022, stehen weitere Begegnungen der Handball-EM 2022 auf dem Programm. Hier erfahrt ihr alles zur Übertragung der Partien: