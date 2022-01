Die Handball-EM 2022 geht in die letzte Runde. Das Finale und das Spiel um Platz 3 stehen kurz bevor. Wer spielt um den Titel des Europameisters?

Für viele Fans stellen sich folgende Fragen:

Welche Mannschaften sind im Finale der Handball-EM 2022?

sind im Finale der Handball-EM 2022? Welche Teams spielen um Platz 3?

spielen um Platz 3? Wann und wo findet das Finale und Spiel um Platz 3 statt?

und findet das Finale und Spiel um Platz 3 statt? Alle Infos zum großen Finale der Handball-EM 2022.

Handball-EM Finale 2022 – Diese Mannschaften spielen um den Titel

Am Freitag, 28.01.2022, spielen Frankreich gegen Schweden und Spanien gegen Dänemark in Budapest jeweils um den Einzug in das Finale der Handball-EM 2022. Die Verlierer der beiden Halbfinal-Spiele müssen sich mit dem Spiel um Platz 3 begnügen.

Das sind die Spiele im Halbfinale

Die MVM Dome-Handball-Arena in Budapest ist Austragungsort des Finale und Spiel um Platz 3 bei der Handball-EM 2022.

© Foto: Tamas Kovacs

Handball-EM 2022 Finale und Spiel um Platz 3 – Uhrzeit, Ort

Die Termine und Spielort des Finale und Spiel um Platz 3 der Handball-EM 2022 im Überblick:

Spiel um Platz 3 am 30. Januar 2022, 15:30 Uhr in Budapest

Verlierer Halbfinale 1 gegen Verlierer Halbfinale 2

Finale am 30. Januar 2022, 18:00 Uhr in Budapest