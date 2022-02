Der THW Kiel empfängt in der Handball Champions League am heutigen Mittwoch, 23.02.2022, Montpellier HB. Das Rückspiel in Gruppe A wird um 20:45 Uhr angepfiffen.

Wer zeigt THW Kiel gegen Montpellier HB heute live? Alle Infos zur Übertragung im TV und Stream gibt es hier.

Handball Champions League 2022 – THW Kiel gegen Montpellier: Übertragung, Uhrzeit, Stadion

Das Hinspiel hatten die Norddeutschen aus Kiel mit 30:37 verloren. Montpellier befindet sich in der Champions-Leauge-Tabelle auf Rang zwei und damit einen Platz vor dem THW. Das Rückspiel zwischen dem THW Kiel und Montpellier wird am Mittwochabend, den 23.02.2022, ausgetragen. Um 20:45 Uhr ertönt der Anpfiff.

Ausgetragen wird die Partie in der Wunderino Arena in Kiel, in der wegen Corona maximal 3.435 Zuschauer zugelassen sind.

THW Kiel vs. Montpellier HB: Handball Champions League heute live im TV und Stream

ServusTV Deutschland überträgt das Handball-Champions-League-Spiel zwischen dem deutschen Rekordmeister THW Kiel und Montpellier HB live im frei empfangbaren Fernsehen. Die Vorberichte starten um 20:35 Uhr. Auch einen kostenlosen Livestream bietet der Sender an.

Wer über ein entsprechendes Abo verfügt, der kann das Handball-Spiel zudem auf dem Streamingportal DAZN live verfolgen.

Handball Champions League auf Servus TV: Welche Spiele zeigt der Sender?

Pro Runde zeigt der Sender ein Topspiel der Champions League in Kooperation mit DAZN im Free-TV. Neben dem THW Kiel ist mit SG Flensburg-Handewitt ein zweiter deutscher Top-Klub im Turnier vertreten.