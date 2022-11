Am heutigen Samstag, den 12.11.22, empfängt der Hamburger SV in der 2. Bundesliga den SV Sandhausen. Für den Aufstiegskandidaten aus Hamburg gab es am vergangenen Spieltag eine Niederlage in Fürth. Um den Abstand zum Tabellenführer nicht zu groß werden zu lassen, ist ein Heimsieg für die „Rothosen“ fast schon Pflicht. Der SV Sandhausen befindet sich mitten im Abstiegskampf. Auswärts konnte das Team von Alois Schwartz bisher lediglich ein Sieg feiern.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Spiel Hamburger SV gegen SV Sandhausen und die Übertragung im TV und Stream.

Hamburger SV vs. SV Sandhausen – 2. Liga heute: Datum, Uhrzeit, Übertragung

Das Spiel in der 2. Fußball-Bundesliga zwischen dem Hamburger SV und dem SV Sandhausen findet am Samstag, den 12.11.2022, statt. Anstoß der Partie ist um 13:00 Uhr im Volksparkstadion in Hamburg. Alle Fans, die kein Ticket mehr ergattern konnten, haben die Möglichkeit, die Partie zu Hause per Live-Übertragung verfolgen zu können.

Alle Infos zum Spiel im Überblick:

Teams : Hamburger SV, SV Sandhausen

: Hamburger SV, SV Sandhausen Wettbewerb : 17. Spieltag, 2. Bundesliga

: 17. Spieltag, 2. Bundesliga Datum und Anpfiff : Samstag, 12.11.2022, 13:00 Uhr

: Samstag, 12.11.2022, 13:00 Uhr Spielort: Volksparkstadion, Hamburg

Robert Glatzel (Bild) ist der bester Torjäger der Hamburger. Bereits neun Mal durfte Glatzel in dieser Saison einen Treffer bejubeln. Auch in der heutigen Partie gegen den SV Sandhausen wird es auf seine Torgefährlichkeit ankommen.

© Foto: Daniel Karmann/dpa

2. Bundesliga live: Wo läuft das Spiel zwischen dem HSV und Sandhausen im TV?

Das Spiel zwischen dem Hamburger SV und dem SV Sandhausen wird nicht live im Free-TV übertragen. Der Pay-TV-Sender Sky hat die Übertragungsrechte für die 2. Bundesliga. Dort wird das Spiel live und in voller Länge übertragen. Sky zeigt die Partie auf Sky Sport Bundesliga 2 in der Konferenz. Auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 3 wird die Partie exklusiv und live in voller Länge übertragen.

Hamburger SV vs. SV Sandhausen heute: Gibt es einen kostenlosen Stream?

Für das Spiel Hamburger SV gegen SV Sandhausen wird es keinen kostenlosen Live-Stream geben. Auch hier besitzt der Pay-TV-Sender Sky die Übertragungsrechte. Auf den Plattformen SkyGo und WOW wird das Spiel gestreamt. Diese Plattformen sind kostenpflichtig. Alle Infos zur Übertragung im Überblick.