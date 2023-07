Am Samstag, den 15. Juli 2023, testet der Hamburger SV gegen den österreichischen Meister RB Salzburg. Für den Hamburger SV ist es das vorletzte Testspiel vor dem Saisonstart. In den ersten beiden Vorbereitungsspielen gab es für den HSV einen Sieg gegen den FC Verden 04 und ein Unentschieden gegen Viktoria Pilsen.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Spiel Hamburger SV gegen RB Salzburg und die Übertragung im TV und Livestream.

HSV gegen RB Salzburg – Testspiel heute: Uhrzeit, Anpfiff und Übertragung

Das Testspiel zwischen dem Hamburger SV und RB Salzburg findet am Samstag, den 15. Juli 2023, statt. Anpfiff in Anif in Österreich ist um 11 Uhr.

Alle Informationen zum Spiel im Überblick:

Teams : Hamburger SV, RB Salzburg

: Hamburger SV, RB Salzburg Wettbewerb : Testspiel

: Testspiel Datum und Uhrzeit : Samstag, 15. Juli 2023, 11 Uhr

: Samstag, 15. Juli 2023, 11 Uhr Spielort: Anif (Österreich)

Fußball-Übertragung heute: Testspiel HSV gegen RB Salzburg im TV und Stream

Fußballfans können das Testspiel zwischen Hamburg und RB Salzburg nicht live im TV verfolgen. Der Sender ServusTV Deutschland überträgt diese Partie allerdings in einem kostenlosen Livestream. Zusätzlich wird das Spiel auf dem YouTube-Kanal des Hamburger SV gestreamt.

Alle Informationen zur Übertragung im Überblick:

Hamburger SV: Suhonen verletzt sich im Trainingslager

Der Mittelfeldspieler Anssi Suhonen vom Hamburger SV hat sich während des Trainingslagers des Fußball-Zweitligisten erneut am linke Wadenbein verletzt. Es handelt sich um eine andere Stelle als beim Bruch des Wadenbeins im Vorjahr, wie der Verein am Donnerstag bekannt gab. Glücklicherweise ist keine Operation erforderlich, wodurch die voraussichtliche Ausfallzeit verkürzt wird. Suhonen wechselte im Jahr 2017 in die Jugendabteilung des HSV. Im Juli 2020 erlitt der Finne dann einen Kreuzbandriss. Seitdem hat er 38 Pflichtspiele für die Profimannschaft absolviert.