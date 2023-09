Am Sonntag, den 3. September 2023, treffen der Hamburger SV und Hansa Rostock in der 2. Bundesliga aufeinander. Der Gastgeber aus Hamburg ist in dieser Saison noch ungeschlagen, bislang gab es drei Siege und ein Remis. Zuletzt gewannen die Rothosen in Unterzahl gegen Hannover 96. Nach diesem Spiel sagte HSV-Trainer Tim Walter: „Wir sind eine Mannschaft, in der jeder für jeden einsteht. Und dann noch die vielen Zuschauer im Rücken - das ist einfach eine Wucht“ Diese gute Form möchte der HSV im Heimspiel gegen Rostock bestätigen. Zu Gast heute im Volksparkstadion ist Hansa Rostock, mit neun Punkten aus vier Spielen startete die Mannschaft von Alois Schwartz sehr gut in die Saison. Am vergangenen Spieltag gab es Heimsieg gegen Aufsteiger VfL Osnabrück.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Spiel Hamburger SV gegen Hansa Rostock und die Übertragung im TV und Stream.

Hamburger SV gegen Hansa Rostock – 2. Liga heute: Datum, Übertragung

Das Spiel in der 2. Fußball-Bundesliga zwischen dem Hamburger SV und Hansa Rostock findet am Sonntag, den 03.09.2023, statt. Anstoß der Partie ist um 13:30 Uhr im Volksparkstadion in Hamburg. Alle Fans, die kein Ticket mehr ergattern konnten, haben die Möglichkeit, die Partie zu Hause per Live-Übertragung verfolgen zu können.

Alle Informationen zum Spiel im Überblick:

Teams: Hamburger SV, Hansa Rostock

Hamburger SV, Hansa Rostock Wettbewerb: 5. Spieltag, 2. Bundesliga

5. Spieltag, 2. Bundesliga Datum und Anpfiff: Sonntag, 03.09.2023, 13:30 Uhr

Sonntag, 03.09.2023, 13:30 Uhr Spielort: Volksparkstadion, Hamburg

Wer überträgt HSV gegen Hansa Rostock im TV?

Das Spiel zwischen dem Hamburger SV und Hansa Rostock wird nicht live im Free-TV übertragen. Der Pay-TV-Sender Sky hat die Übertragungsrechte für die 2. Bundesliga. Dort wird das Spiel live und in voller Länge übertragen. Sky zeigt die Partie auf Sky Sport Bundesliga 1 in der Konferenz und auf Sky Sport Bundesliga 2 als Einzelspiel.

Hamburger SV vs. Hansa Rostock heute im kostenlosen Stream sehen?

Für die Partie Hamburger SV gegen Hansa Rostock gibt es keinen kostenlosen Livestream. Auch hier besitzt der Pay-TV-Sender Sky die Übertragungsrechte. Auf den Plattformen SkyGo und WOW wird das Spiel gestreamt. Diese Plattformen sind kostenpflichtig. Alle Informationen zur Übertragung im Überblick.

Free-TV : –

: – Pay-TV : Sky Sport Bundesliga 2 (Einzelspiel), Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Top Event (Konferenz)

: Sky Sport Bundesliga 2 (Einzelspiel), Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Top Event (Konferenz) Livestream: Sky Go, WOW, Onefootball

HSV verpflichtet Poreba

Der Hamburger SV nimmt nach seinem starken Saisonstart letzte Feinarbeit an seinem Kader vor. Kurz vor dem Ende der Transferperiode machte der Klub den Transfer des polnischen Mittelfeldspielers Lukasz Poreba offiziell. Der 23-Jährige kommt auf Leihbasis für eine Saison vom französischen Vizemeister RC Lens. Der "Sechser" sei "ein passendes letztes Puzzleteil für unsere Kaderstruktur", sagte Hamburgs Direktor Profifußball Claus Costa, Poreba werde seine "Qualitäten im Spiel mit und gegen den Ball" einbringen.

