Hamburger SV gegen Holstein Kiel: In der 2. Fußball-Bundesliga kommt es am heutigen Samstag, den 30.10.2021, zum Nordduell. Im Topspiel des 12. Spieltags ist der Tabellenfünfzehnte aus Kiel zu Gast im Hamburger Volksparkstadion. Nach dem schlechten Start und nur einem Sieg in den ersten sieben Spielen verkündete Kiel-Trainer Ole Werner den Rücktritt. Mit dem neuen Coach Marcel Rapp zählen die Störche aktuell zehn Punkte, mit einem Sieg wäre das Vorrücken auf Rang 13 möglich.

Besser hingegen sieht es bei den Gastgebern aus. Der HSV musste in dieser Saison nur eine einzige Niederlage wegstecken, aus elf Spielen resultieren 18 Punkte. Die Mannschaft von Tim Walter befindet sich auf Rang sechs und ist im Topspiel der klare Favorit.

Wer überträgt das Spiel der 2. Fußball-Bundesliga zwischen dem Hamburger SV und Holstein Kiel live im Free-TV?

Hamburger SV gegen Holstein Kiel: Datum, Uhrzeit, Anpfiff, Spielort

Das Spiel der 2. Fußball-Bundesliga zwischen dem HSV und Kiel findet am Samstag, den 30.10.2021, um 20:30 Uhr im Volksparkstadion in Hamburg statt.

Alle Infos zum Samstagsspiel der 2. Liga hier im Überblick:

Teams : Hamburger SV, Holstein Kiel

: Hamburger SV, Holstein Kiel Wettbewerb : 2. Bundesliga, 12. Spieltag

: 2. Bundesliga, 12. Spieltag Datum und Uhrzeit : 30.10.2021, um 20:30 Uhr

: 30.10.2021, um 20:30 Uhr Spielort: Volksparkstadion, Hamburg

Hamburg – Holstein Kiel: So seht ihr das Spiel der 2. Fußball-Bundesliga live im TV

Fans der beiden Mannschaften können sich freuen: Das Spiel zwischen dem HSV und Kiel wird live im Free-TV auf Sport1 übertragen. Doch auch der Pay-TV-Sender Sky hat sich die Übertragungsrechte gesichert. Dort wird das Spiel live und in voller Länge zu sehen sein, dies ist allerdings kostenpflichtig.

HSV gegen Holstein Kiel: Gibt es eine kostenlose Übertragung des Topspiels im Live-Stream?

Auch einen kostenlosen Live-Stream wird es auf Sport1 geben. Zudem ist die Partie im Stream von SkyTicket und SkyGo zu sehen.

Free-TV: Sport1

Sport1 Pay-TV: Sky

Sky Livestream: Sport1, SkyTicket, SkyGo

HSV gegen Holstein Kiel: So endeten die Spiele im DFB-Pokal

Holstein Kiel hat am Dienstag die zweite Runde des DFB-Pokals bestritten, sie waren bei der TSG Hoffenheim zu Gast. Beide Mannschaften erzielten drei Tore, das kuriose daran: Hoffenheim siegte mit 5:1. Die Kieler trafen zweimal ins eigene Tor, das unglückliche erste Eigentor fiel bereits in der 3. Minute durch Johannes van den Bergh. Auch das 2:0 für Hoffenheim ging von Holstein aus, dieses Mal war es Hauke Wahl, der in der 31. Spielminute ins eigene Tor traf. Für Kiel war das besonders tragisch, weil sie ansonsten gut mithielten und auch eigene Chancen herausspielten. Doch belohnt wurde das erst unmittelbar nach der Pause mit dem Anschlusstreffer zum 2:1. In der restlichen zweiten Halbzeit machten die Hoffenheimer dann den Sack zu und sind somit nun im Achtelfinale des DFB-Pokals.

Weniger eindeutig endete das Spiel vom heutigen Gastgeber. Der Hamburger SV war ebenfalls am Dienstag zu Gast beim 1. FC Nürnberg, der Spielstand nach regulärer Spielzeit lautet 1:1, erst nach Elfmeterschießen konnten die Hamburger die Partie für sich entschieden. Der FCN verschoss zwei Elfer, der HSV verwandelte vier und ist somit nach dem Endstand von 3:5 im Achtelfinale des DFB-Pokals. Zwischenzeitlich rückte das Pokalspiel in den Hintergrund, als der Nürnberger Tom Krauß Anfang der zweiten Hälfte nach einem Kopfballduell zu Boden sinkt und reglos liegenblieb. Noch während der Verletzte mit bandagiertem Kopf vom Platz getragen wurde, gab er allerdings mit einem Daumen nach oben Entwarnung. Im Krankenhaus bekam er die Diagnose Gehirnerschütterung, entlassen wurde er aber bereits am nächsten Tag.

Fußball-Bundesliga 2021/22 – Spielplan und Termine: Die weiteren Spiele am 12. Spieltag

Neben der Partie am Samstag zwischen Hamburg und Kiel, stehen acht weitere Begegnungen auf dem Spielplan für den 12. Bundesliga-Spieltag der Saison 2021/22.

Alle Zweitliga-Spiele am 12. Spieltag im Überblick:

Freitag, den 29.10.2021, 18:30 Uhr

Darmstadt 98 vs. 1. FC Nürnberg

1. FC Heidenheim vs. FC Schalke 04

Samstag, den 30.10.2021, 13:30 Uhr

Hannover 96 vs. FC Erzgebirge Aue

Werder Bremen vs. FC St. Pauli

Dynamo Dresden vs. SV Sandhausen

Samstag, den 30.10.2021, 20:30 Uhr

Hamburger SV vs. Holstein Kiel

Sonntag, den 31.10.2021, 13:30 Uhr