Am heutigen Sonntag, 28.11.2021, empfängt der Hamburger SV die Mannschaft vom FC Ingolstadt im heimischen Volksparkstadion am 15. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga. Bereits auf den ersten Blick auf die Tabelle wird klar, wer der Favorit der heutigen Partie ist. Der Gastgeber aus Hamburg liegt derzeit mit 23 Punkten auf dem sechsten Rang. Zuletzt gewann der HSV zu Hause mit 4:1 gegen Jahn Regensburg, wodurch die Mannschaft von Tim Walter wohl mit viel Selbstvertrauen in die Partie starten wird.

Anders sieht es beim Gast, dem Tabellenschlusslicht aus. Der FCI konnte in 14 Spielen erst einen Sieg einbringen und hat mit nur sechs Punkten einen gewaltigen Rückstand zum Tabellenvorletztem, dem SV Sandhausen. Es gehe darum, bis zum Jahresende „einige Punkte zu sammeln, um eine gute Ausgangsposition für die Rückrunde zu haben“, so der FCI-Geschäftsführer Dietmar Beierdorfer. Ob das bereits in der heutigen Partie gegen den Hamburger SV gelingt wird sich zeigen.

Wer überträgt das Spiel der 2. Fußball-Bundesliga zwischen Hamburger SV und FC Ingolstadt live im Free-TV ?

? Wird es einen kostenlosen Live-Stream geben?

geben? Alle Infos zur Übertragung der Partie am 15. Spieltag findet ihr hier.

Hamburger SV gegen FC Ingolstadt: Datum, Uhrzeit, Anpfiff, Spielort

Das Spiel der 2. Fußball-Bundesliga zwischen dem HSV und Ingolstadt findet am Sonntag, den 28.11.2021, um 13:30 Uhr im Volksparkstadion in Hamburg statt.

Alle Infos zum Sonntagsspiel der 2. Liga hier im Überblick:

Teams : Hamburger SV, FC Ingolstadt 04

: Hamburger SV, FC Ingolstadt 04 Wettbewerb : 2. Bundesliga, 15. Spieltag

: 2. Bundesliga, 15. Spieltag Datum und Uhrzeit : 28.11.2021, um 13:30 Uhr

: 28.11.2021, um 13:30 Uhr Spielort: Volksparkstadion, Hamburg

Hamburger SV gegen FC Ingolstadt: So seht ihr das Spiel der 2. Fußball-Bundesliga live im TV

Fußballfans fragen sich, ob das Spiel live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird. Hier gibt es leider schlechte Nachrichten. Das Spiel wird nicht im Free-TV übertragen. Die Rechte für die Partie hat sich der Pay-TV Sender Sky gesichert. Dort wird die Begegnung live und in voller Länge übertragen.

Hamburger SV gegen FC Ingolstadt: Gibt es eine kostenlose Übertragung im Live-Stream?

Einen kostenlosen Live-Stream für das 2. Ligaspiel gibt es leider nicht. Lediglich bei Sky kann das Spiel zwischen Hamburg und dem FCI kostenpflichtig gestreamt werden.

Alle Infos zur Übertragung Hamburger SV und FC Ingolstadt am 28.11.2021 um 13:30 Uhr:

Free-TV: -

- Pay-TV: Sky

Sky Livestream: SkyTicket, SkyGo

2. Fußball-Bundesliga 2021/22 – Spielplan: Das sind die Spiele am 15. Spieltag

Neben der Partie zwischen dem HSV und dem FC Ingolstadt hat die 2. Bundesliga am Wochenende noch acht weitere Begegnungen zu bieten.

Hier findet ihr alle Spiele des 15. Spieltags:

Freitag, den 26.11.2021 um 18:30

Fortuna Düsseldorf vs. 1. FC Heidenheim

Jahn Regensburg vs. Dynamo Dresden

Samstag, den 27.11.2021 um 13:30 Uhr

FC Schalke 04 vs. SV Sandhausen

Karlsruher SC vs. Hannover 96

FC Erzgebirge Aue vs. SV Darmstadt 1898

Samstag, den 27.11.2021 um 20:30

Holstein Kiel vs. SV Werder Bremen

Sonntag, den 28.11.2021 um 13:30 Uhr