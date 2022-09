Am heutigen Samstag, 17.09.2022, trifft der Hamburger SV im Topspiel der 2. Bundesliga auf Fortuna Düsseldorf. Der HSV ist mit 18 Punkten in der Spitzengruppe de Tabelle. Der Aufstiegskandidat feierte zuletzt drei Siege in Folge. Fortuna Düsseldorf hat vier Punkte Rückstand auf den HSV und will mit einem Auswärtserfolg den Abstand verkürzen. Am vergangenen Spieltag gewann Düsseldorf gegen Hansa Rostock.

Wer überträgt das Spiel live im Free-TV ?

? Gibt es einen kostenlosen Stream?

Alle Infos zur Übertragung im Überblick.

HSV gegen Fortuna Düsseldorf – 2. Bundesliga heute: Uhrzeit, Anstoß, Übertragung

Am Samstag, den 17.09.2022, ist Fortuna Düsseldorf zu Gast beim Hamburger SV. Anpfiff der Partie ist um 20.30 Uhr im Volksparkstadion in Hamburg. Alle Fans, die nicht im Stadion dabei sein können, haben die Möglichkeit, das Spiel zu Hause per Live-Übertragung zu verfolgen. Alle Infos zum Spiel im Überblick:

Teams : Hamburger SV, Fortuna Düsseldorf

: Hamburger SV, Fortuna Düsseldorf Wettbewerb : 9. Spieltag, 2. Bundesliga

: 9. Spieltag, 2. Bundesliga Datum und Anpfiff : Samstag, 17.09.2022, 20:30 Uhr

: Samstag, 17.09.2022, 20:30 Uhr Spielort: Volksparkstadion, Hamburg

Fortuna Düsseldorf gewann am letzten Spieltag gegen Hansa Rostock.

Wer überträgt HSV vs. Fortuna Düsseldorf live im Free-TV?

Hier gibt es erfreuliche Nachrichten für alle Fans. Das Topspiel zwischen dem Hamburger SV und Fortuna Düsseldorf wird live im Free-TV übertragen. Der Sender Sport 1 überträgt das Spiel live und in voller Länge. Übertragungsbeginn ist um 19:30 Uhr mit den Vorberichten. Auch der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Spiel live. Dort ist das Spiel für Abonnenten auf Sky Sport 2 und Sky Sport UHD zu sehen.

Gibt es einen kostenlosen Stream zu HSV gegen Düsseldorf?

Für das Spiel zwischen dem HSV und Düsseldorf wird es einen kostenlosen Live-Stream geben. Auf Sport1.de wird die Partie live im Stream übertragen. Auch hier ist Übertragungsbeginn um 19:30 Uhr. Der Pay-TV-Sender Sky wird das Spiel ebenfalls in einem Live-Stream übertragen. Auf den Plattformen Sky Go und WOW wird die Partie zu sehen sein. Diese sind allerdings kostenpflichtig.