Am Freitag, den 21. April 2023, empfängt der Hamburger SV den FC St. Pauli zum 109. Hamburger Stadtderby in der 2. Bundesliga. Der FC St. Pauli könnte mit einem Sieg bis auf drei Punkte an den HSV heranrücken. Für beide Mannschaften gab es am vergangenen Spieltag jeweils eine Niederlage. Das Hinspiel gewann der FC St. Pauli vor heimischem Publikum mit 3:0, es war der höchste Derbysieg für die Kiezkicker seit 1960.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Spiel Hamburger SV gegen den FC St. Pauli und die Übertragung im TV und kostenlosem Stream.

Hamburger SV gegen FC St. Pauli – 2. Liga heute: Datum, Uhrzeit, Übertragung

Das Spiel in der 2. Fußball-Bundesliga zwischen dem Hamburger SV und dem FC St. Pauli findet am Freitag, den 21.04.2023, statt. Anstoß der Partie ist um 18:30 Uhr im Volksparkstadion in Hamburg. Alle Fans, die kein Ticket mehr ergattern konnten, haben die Möglichkeit, die Partie zu Hause per Live-Übertragung verfolgen zu können.

Alle Informationen zum Spiel im Überblick:

Teams : Hamburger SV, FC St. Pauli

: Hamburger SV, FC St. Pauli Wettbewerb : 29. Spieltag, 2. Bundesliga

: 29. Spieltag, 2. Bundesliga Datum und Anpfiff : Freitag, 21.04.2023, 18:30 Uhr

: Freitag, 21.04.2023, 18:30 Uhr Spielort : Volksparkstadion, Hamburg

: Volksparkstadion, Hamburg Schiedsrichter: Sven Jablonski

Gelingt dem FC St. Pauli der zweite Derbysieg in dieser Saison?

© Foto: Christoph Schmidt/dpa

Wer überträgt HSV gegen St. Pauli heute im TV?

Das Spiel zwischen dem Hamburger SV und dem FC St. Pauli wird nicht live im Free-TV übertragen. Der Pay-TV-Sender Sky hat die Übertragungsrechte für die 2. Bundesliga. Dort wird das Spiel live und in voller Länge übertragen. Sky zeigt die Partie auf Sky Sport Bundesliga 1 in der Konferenz. Auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 2 wird das Hamburger Stadtderby live und in voller Länge übertragen. Ex-HSV-Stürmer Pierre-Michel Lasogga kommentiert das Hamburger Stadtderby mit Reporter Martin Groß.

Wer überträgt HSV vs. FC St. Pauli heute im kostenlosen Stream?

Für die Partie Hamburger SV gegen den FC St. Pauli gibt es einen kostenlosen Livestream. Auf dem Hier gibt es erfreuliche Nachrichten für alle Fans.Auf dem YouTube Channel von Sky Sport wird das Stadtderby live und in voller Länge gestreamt. Neben den Kommentatoren Florian Schmidt-Sommerfeld und Pascal Martin wird Sky-Zweitliga-Experte Torsten Mattuschka die Übertragung begleiten.

Ebenfalls wird das Spiel auf den Plattformen SkyGo und WOW übertragen. Diese Plattformen sind kostenpflichtig. Alle Informationen zur Übertragung im Überblick.

Free-TV : –

: – Pay-TV : Sky Sport Bundesliga 2 (Einzelspiel), Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Top Event (Konferenz)

: Sky Sport Bundesliga 2 (Einzelspiel), Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Top Event (Konferenz) Livestream: Sky Sport Youtube, Sky Go, WOW, Onefootball

2. Bundesliga sehen mit Sky: Jetzt das WOW-Angebot sichern*

Mit WOW können Fans die Bundesliga-Übertragungen von Sky ganz flexibel erleben. Der neue Streaming-Service bietet den Live-Sport von Sky zu attraktiven Konditionen an. Für den besten Preis können sich Fans das Jahresabonnement sichern und für eine Laufzeit von 12 Monaten den gesamten Live-Sport von Sky auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig genießen. Hier geht es direkt zum Angebot von WOW.

*Dieser Beitrag enthält Affiliate Links. Was bedeutet das? Sollten Sie über die Links zu den Produkten einen Kauf abschließen, erhält swp.de eine kleine Provision. Die Berichterstattung beeinflusst das nicht. Die Produkte und Angebote in diesem Beitrag wurden redaktionell ausgewählt und bewertet.