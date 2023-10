Um auf der Party herauszustechen, hat sich die Blondine ein teures Kleid angeschafft, das sie am nächsten Tag wieder zurückgeben möchte. Die angehende Krankenschwester könnte sich das Outfit im Normalfall nicht leisten. Die große Hochzeitsfeier von Laura (Chryssanthi Kavazi) und John (Felix von Jascheroff) steht an. Jessica (Nina Ensmann) ist ebenfalls eingeladen.Die angehende Krankenschwester könnte sich das Outfit im Normalfall nicht leisten.

Jessicas Kleid geht kaputt

Es kommt, wie es kommen musste: Jessicas Luxus-Kleid reißt versehentlich. Den Schaden kann sie nicht mehr reparieren. Ein Umtausch ist ausgeschlossen. „Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin ruiniert“, klagt Jessica mit Tränen in den Augen. Plötzlich erhält sie einen Anruf aus dem Krankenhaus. Ein Kollege, der die Nachtschicht übernimmt, ist ausgefallen. Jessica will einspringen, um sich etwas Geld dazuzuverdienen.

Jessica fährt betrunken zur Arbeit

Das Problem: Jessica hat zu viel Alkohol getrunken. Jetzt im Krankenhaus als Pflegerin zu arbeiten, wäre fahrlässig. Doch sie scheint das nicht zu interessieren. Jessica fährt in die Klinik, um ihren Dienst anzutreten. Im Krankenhaus fällt ihr plötzlich das Handy runter. Jessica bemerkt schnell, dass sie in diesem Zustand keine Patienten versorgen kann und entschließt sich, ihren Dienst zu quittieren. Genau die richtige Entscheidung!

