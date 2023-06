Erik (Patrick Heinrich) ist verzweifelt: Er will in die USA reisen, um seine Freundin Toni (Olivia Marei) zu besuchen. Aufgrund seiner Vorstrafe darf er nicht in die Staaten fliegen. Seine einzige Lösung: Ein gefälschter Pass mit seiner neuen Identität Richard Meyer. Wie GZSZ-Fans wissen, wird Erik in letzter Sekunde von Nihat (Timur Ülker) gestoppt. Zu groß ist die Gefahr, dass Eriks Fälschung auffliegt und er wieder ins Gefängnis muss.

30.000 Euro! Erik gewinnt im Casino – allerdings mit Fake-Ausweis

Erik und Nihat entsorgen das Dokument allerdings nicht. Eine folgenschwere Entscheidung. Nach einer ausgelassenen Partynacht im Stil der Filmreihe „Hangover“ gehen Erik, Nihat und Tuner (Thomas Drechsel) im zugedröhnten Zustand ins Casino. Dort gewinnt Erik am Roulette-Tisch 30.000 Euro. Allerdings hat er an dem Abend seinen gefälschten Pass vorgezeigt.

Spoiler: Erik holt seinen Gewinn ab

In Folge 7795 beschließen Erik, Nihat und Tuner, das Geld im Casino abzuholen. Ihre Sorge, dass Erik mit seinem gefälschten Pass auffliegt, ist vorerst unbegründet. Der Glückspilz bekommt seinen Gewinn ausgezahlt, ohne dass Zweifel über die Echtheit seines Passes aufkommen.

Feier wird von Polizei gecrasht