Katrin (Ulrike Frank) ist ganz und gar nicht begeistert, dass ihre Halbschwester Nicole (Laura Lippmann) in Berlin aufgekreuzt ist und sie kontaktieren will. Die W&L-Chefin hat mit ihrer schrecklichen Familienvergangenheit abgeschlossen.

Katrin hasst ihren Vater

Doch Nicole lässt nicht locker. Sie übergibt ihrer Halbschwester einen Brief, den ihr gemeinsamer Vater vor seinem Tod verfasst hat. Doch Katrin will diesen nicht öffnen. Sie möchte nichts mehr von ihrem tyrannischen Vater wissen. „Streit, knallende Türen, fliegendes Geschirr – das ist das einzige, woran ich mich an meinen Erzeuger erinnere. Der hat sich nicht ein bisschen für mich interessiert – und das beruht auf Gegenseitigkeit“, klagt sie im Gespräch mit ihrem Mann Tobias (Jan Kittmann).

Nicole öffnet den Brief

Katrin schmeißt den Brief weg. Sie hat kein Interesse daran, was ihr toter Vater ihr noch zu sagen hatte. Nicole findet den Umschlag im Müll. Nach kurzem Zögern öffnet sich die Nachricht ihres Vaters auf offener Straße. Durch Zufall kommt Katrin dazu und fragt verärgert: „Woher hast du den?“

Inhalt des Briefs endlich enthüllt