Baby-Glück für Maria Wedig: Am 30. Mai ist ihre Tochter Leni zur Welt gekommen. Die 39-Jährige hatte ihre Schwangerschaft lange geheim halten können. Kurz nach ihrem vorübergehenden Serien-Ausstieg machte sie die Baby-News Anfang Juni offiziell.

GZSZ-Star Maria Wedig zeigt ihre Tochter

Maria Wedig genießt derzeit ihre GZSZ-Pause und das Mama-Sein. Auf Instagram hat die Potsdamerin vor wenigen Stunden Einblicke aus ihrem Alltag gezeigt. Maria Wedig postet auch ein Bild mit Leni. Liebevoll hält sie ihre Tochter im Arm. Die Schauspielerin verbringt aktuell ihre Auszeit in Tirol. Ein schicksalhafter Ort für den GZSZ-Star: „Vor einem Jahr auf der Großlehen-Terrasse, saß ich auf der Liege und beschloss unter Tränen meinen Wunsch nach einem zweiten Kind loszulassen. Heute stehe ich wieder hier und halte unser zweites Wunder in den Armen. Ganz still und leise hat er sich eingestellt. Manchmal muss man loslassen, um wirklich frei zu sein.“

GZSZ: Wann kommt Maria Wedig in die Serie zurück?