RTL+ ermöglicht es Fans, die neuesten GZSZ-Folgen bereits eine Woche vor TV-Ausstrahlung zu sehen. Doch am 26. September müssen Zuschauer der beliebten Soap auf die neueste Episode verzichten.

Heute kein GZSZ auf RTL+

Eigentlich müsste an diesem Dienstag ab 19:40 Uhr eine neue Folge auf RTL+ abrufbar sein. Doch GZSZ-Fans gucken an diesem Abend in die Röhre. Der Grund: Am kommenden Dienstag, dem 3. Oktober, ist hierzulande der Tag der Deutschen Einheit. Ein bundesweiter Feiertag, der Auswirkungen auf das TV-Programm hat. Tägliche Serien wie GZSZ fallen aus. Die exklusive Preview für RTL+-Nutzer ist ebenfalls davon betroffen. Stattdessen zeigen die Sender vermehrt Filme.

Nicole erfährt, dass Michi noch Gefühle für Maren hat

